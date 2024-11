SD Hajduka: Formirat ćemo novu U-21 momčad koja će igrati niže lige

Podijeli :

Hajduk Split

Sportski direktor Hajduka, Francois Vitali, dao je svoj prvi veliki intervju za klupsku televiziju otkako je u rujnu preuzeo dužnost. Vitali, s više od 20 godina iskustva u nogometu, radio je na raznim sportskim funkcijama u francuskom Lilleu, belgijskim klubovima Royal Mouscron-Péruwelzu i Cercle Bruggeu te u francuskom Troyesu. U intervjuu je govorio o raznim temama i podijelio neke od svojih planova za budućnost Hajduka. Intervju donosimo u cijelosti.

Prošlo je tri mjeseca otkad ste došli u Hajduk. Kakvo stanje ste ovdje zatekli?

“Za početak želim zahvaliti svojim suradnicima. Dolazim iz inozemstva, u novu državu, a to nikada nije lako. Uvijek je važno kako te dočekaju u novoj sredini i želim zahvaliti svima na toploj dobrodošlici koju sam doživio ovdje od prvog dana.

Ono što me ovdje posebno fascinira je strast ljudi. Imao sam priliku raditi u dobrim klubovima i sredinama, ali ovo je prvi put da radim u sredini koja tako strastveno živi za svoj klub. To je stvarno nevjerojatno, velika je to promjena za mene i smatram da je to iznimna snaga našeg kluba.”

Kakav je Vaš dojam sada u odnosu na početni period kada ste došli?

“Dočekala me kvalitetna, talentirana i mlada ekipa, kao i vrlo profesionalan stručni stožer na čelu s trenerom. Od prije sam znao za njih, svi u stožeru imali su velike karijere, posebno trener. Između ostalog, bio je trener i u Marseilleu.

Činjenica da je jedna tako strastvena i profesionalna osoba u Hajduku dala mi je dodatno povjerenje u cijelu priču. Kada sam došao, zaista nije bilo potrebno ništa mijenjati, već samo pratiti i dati podršku kolegama u kvalitetnom radu koji obavljaju.”

Ukratko, možete li nam prezentirati svoj plan?

“Za vođenje kluba treba imati viziju. Najvažnije je imati jasnu ambiciju i stvoriti viziju kojom ćete je ostvariti. Kao što sam rekao na početku, nevjerojatna strast okružuje ovaj klub. Vidim da su čak i igrači zagriženi navijači Hajduka, navijači su nevjerojatni, ali svu tu strast treba pravilno usmjeriti. Za rezultate je potrebno više od strasti.”

Pretpostavljam da imate viziju kako to postići?

“Postoje četiri ključna elementa koja određuju viziju. Prvi ključni element su temelji kluba, određivanje našeg identiteta, naše uloge i pozicije u društvu. Očito da je početni identitet sportskog segmenta kluba razvijanje naših talenata kako bi sebi kreirali što bolju budućnost. Važno je što imamo i snažne povijesne temelje koje možemo nadograditi u budućnosti.

Drugi ključni element je operativnost, a ona se postiže kvalitetnom strukturalnom organizacijom u kojoj bi svi radili u najboljim mogućim uvjetima. To je za mene najvažnije.

Treći element je nogomet, faktor koji okuplja klub, prvu momčad, akademiju. Po mom mišljenju moramo imati svoj nogometni identitet, svoj DNA. Moramo točno odrediti što nas sve zajedno u nogometu okuplja. To je zajednička vizija igre na koju trebamo biti ponosni.

Zadnji element je okolina. Naš zadatak je stvoriti kvalitetnu atmosferu koja svakom sudioniku procesa dopušta razvoj u najboljim mogućim uvjetima koje ovaj klub može pružiti. Ti su uvjeti ponajprije vezani za infrastrukturu, ali isto tako je vrlo važno svima dopustiti da izraze svoju kreativnost.”

Za ispunjenje vizije potrebni su određeni koraci, možete li nam ih jasnije definirati?

“Viziju treba definirati na četiri ključna elementa, moram se opet vratiti na temelje jer krećemo od njih. Oni su nas odredili u prošlosti, odredit će nas i u budućnosti. Bit će važno odrediti našu ulogu i naše ciljeve radi boljeg vođenja u budućnosti.

Model vođenja temeljit će se na četverogodišnjem planu, a njegov cilj je da dođemo do kvalitetnog “leadershipa” na terenu i izvan njega. Takav model svakodnevno će voditi sudionike u svim procesima.”

Spomenuli ste nogomet, možete li malo više o tome?

“Nogometna igra je uvijek u središtu vizije. Dvije stvari određuju nogomet u našem klubu, prva je akademija, a druga je prva momčad. Akademija mora biti srce našeg projekta. U modernom nogometu, u dosta velikih europskih klubova, akademija je pokretač svega. Najbolji primjer je Messi, koji je na jednu novu razinu digao tu priču La Masije u Barceloni. Mi smo ovdje ponosni zbog nedavnog potpisa Bruna Durdova, kao i Šimuna Hrgovića, to pokazuje da se već godinama kvalitetno radi u klubu.

Na nama je da to nadogradimo i stvorimo dugoročan i efikasan proces. Za to trebamo malo prilagoditi filozofiju, na prvo mjesto staviti igrača i njegov razvoj. Prečesto se u akademijama priča o pobjeđivanju. Naravno da je i pobjeđivanje bitno za razvoj igrača, ali to je samo jedna od karika u razvoju. Kao klub moramo razmišljati o tome što mi svakodnevno radimo za sam razvoj igrača, kakvu metodologiju možemo upotrijebiti.

Za početak cilj nam je poboljšati svakodnevicu mladih igrača. Primijetio sam da mladim igračima obveze počinju u 7 sati ujutro, a završavaju u 23 sata. Ne možemo očekivati da mladi igrač s toliko obaveza na kraju isporuči optimalan rezultat. Akademija treba igraču osigurati odgojni, obrazovni i sportski razvoj. Za to je potrebna promjena pristupa i drukčija suradnja sa školama.

Tako ćemo omogućiti kvalitetniji razvoj mladih igrača. Potrebno je smanjiti i težinu prijelaza iz juniora u prvu momčad. Kad igrač prelazi iz juniorske u prvu momčad, razlika je veoma očita. Trebamo se ugledati na to kako rade klubovi u inozemstvu, posebno u Nizozemskoj i Belgiji. Zanimljivo je što su napravili s U-21 ekipama u drugoj ligi.

Naša ideja je da sljedeće godine formiramo U-21 ekipu koja bi igrala seniorsko prvenstvo u nižem razredu hrvatskog nogometa i trenirala usporedno s prvom momčadi. Svrha te momčadi bi bila olakšavanje prelaska igračima iz juniora u prvu momčad. Potrebno je malo promijeniti koncept akademije, ali zadržati postojeće snage, to vidimo na primjeru igrača koji su proizašli iz akademije. Za to nam treba jak i dugoročan sustav koji će mladog igrača staviti u središte.

Potrebno je i smanjiti broj igrača u prvoj momčadi, nije nužno imati više od 30 igrača ako ne igramo europske utakmice. Čak i u slučaju da igramo europska natjecanja, nisam uvjeren da nam je potreban baš toliki broj igrača. Prevelik je to broj igrača za vođenje, veliki je to zadatak za bilo kojeg trenera i njegov stručni stožer. Što je više igrača, to je i više onih koji ne igraju, a to često dovodi do frustracija u svlačionici.

Ideja je da prva momčad bude jak kolektiv koji će mladim igračima olakšati prilagodbu na seniorski nogomet. Zatim treba dobro provesti strategiju nasljeđivanja koja je vezana za spomenuti četverogodišnji model. Moramo na vrijeme predvidjeti kako će se strategija odvijati. Za mene su važni vizija, određivanje pozicije akademije u klubu i davanje pravog smisla prvoj momčadi.”

Kakvi su Vaši pogledi na to i kakav stil preferirate?

“Često se postavlja pitanje o stilu igre momčadi. Vratit ću se na onaj prvi ključni element vizije. Ono što čini stil igre je zapravo DNA kluba, taj stil bi trebao biti na ponos svake ekipe. Stil prve momčadi i akademije mora biti zajednički i on mora predstavljati naš identitet. Smatram da je angažman ljudi bitan segment klupskog identiteta. U idućim mjesecima odredit ćemo koji je naš identitet i stil igre, a to će nam pomoći da dođemo do zajedničkog cilja.”

Puno se priča o klupskoj infrastrukturi i okolini u kojoj djelujemo. Kako Vi gledate na to?

“Jasno je da svakodnevne okolnosti u kojima klub djeluje i živi nisu idealne. Infrastruktura nije na razini ambicija kluba i onoga što ljudi žele. Očito je da na dnevnoj bazi imamo razne prepreke koje na koncu utječu i na izvedbu. Dvije su vrste struktura. Prva je organizacijska. Kada govorimo o njoj, mislim na to da moramo stvoriti ozračje u kojem se naši talenti mogu pravilno razvijati.

Tu ne mislim samo na igrače nego i na sve ostale suradnike, zaposlenike kluba. Moramo ih sve podržati i raditi na razvoju njihovih vještina. To dovodi do veće kreativnosti, angažmana i izvrsnosti u njihovom poslu. To je naša odgovornosti i to mora biti svrha našeg upravljanja.

Druga vrsta strukture je infrastruktura i na toj razini je vidljivo da klub zaostaje. To može biti jako opasno. Drugi klubovi se razvijaju, naprimjer Osijek. Nije mi cilj uspoređivati nas i Osijek jer smatram da smo mi klub koji ima najviše potencijala u Hrvatskoj. Ali, trenutačno je Hajduk klub koji kasni na polju infrastrukture, pogotovo ako se uspoređujemo s klubom poput Osijeka.

Hajduk je veliki klub, ali infrastrukturom se može smanjiti razlika. Ona sada pomaže Osijeku da se približi svom cilju. Opasno je gledati kako se drugi klubovi na tom području razvijaju jer infrastruktura mora pratiti sliku kluba koji je strastven, angažiran i jak. Zato te dvije strukture treba približiti.”

Ako ne griješim, ranije ste spomenuli plan. Koje su faze njegove implementacije?

“Da, spomenuo sam četverogodišnji plan koji treba implementirati. Ovo je moja prva sezona u klubu. Prije svega potreban nam je prijelazni period u kojem klub mora jasno odrediti viziju i financijski je ispratiti. Jako je važno pratiti plan i viziju na kojoj svakodnevno radimo. Kako bismo unaprijedili projekt, paralelno radimo na njegovom financijskom aspektu.

Samoodrživost kluba vrlo je bitna, to je jedan od temelja koji obuhvaća financijsku sliku. Upravo zbog toga je akademija ključan segment kluba. Ova godina bi trebala biti ta u kojoj ćemo uspostaviti svoju viziju. Iduća sezona bi trebala biti period razvoja. Struktura će tada već biti uspostavljena i nju ćemo dalje razvijati. Regrutacija dodatnog kadra je domena koju ćemo ostaviti za ovu fazu. Potrebno je razvijati jaku strukturu unutar akademije i prve momčadi.

Za to će trebati vremena jer treba razviti sredstva i ideje koje ćemo definirati do kraja ove godine. Treća sezona bi trebala biti sezona oblikovanja i u njoj je potrebno staviti u kontekst sve spomenute ideje i temelje. Vizija je razvijati sve sudionike procesa i raditi na njihovim znanjima i vještinama. Četvrta sezona mora pokazati konkretne rezultate.

Često se spominje titula, ona mora biti cilj i uvjeren sam da je Hajduk sposoban biti prvak. Otkad sam došao, govorim da su strast i snaga ovog kluba prevelike da ne bi došlo do osvajanja titule. Dakle, titulu moramo osvojiti.

Hoće li do toga doći ove godine? Vidjet ćemo, ali titula nam mora biti cilj svake godine. Da bi do nje došlo, moramo dobro planirati. Tome služi četverogodišnji plan. U četvrtoj sezoni imat ćemo i vrednovanja koja će nam biti pokazatelj učinka. Na cijelom ovom putu važno je stalno imati jasnu viziju kako ostvariti naš plan.

Što očekujemo svake godine? Jasno je da sve rezultate ne možemo očekivati odmah na kraju druge godine, dok još traje implementacija struktura. Naravno, treba evaluirati uvedene promjene, to ćemo provesti u četvrtoj sezoni. Trenutačno radimo sa svim suradnicima na stvaranju tog akcijskog plana za sljedeće četiri godine. Za početak je najvažnija trenutačna sezona jer to je moja i naša svakodnevica. Živimo u sadašnjosti, ali intenzivno se pripremamo za budućnost.”

Došli smo i do posljednjeg pitanja. Pretpostavljam da nećete odgovoriti na njega, ali ja ga moram postaviti. Hoće li biti kakvih iznenađenja ove zime?

“Mogu vam odgovoriti što se tiče dolaska igrača. Trenutačno nam je najvažniji razvoj naših igrača, najbolje je vidjeti vlastite igrače kako se razvijaju i poboljšavaju. Vidi se napredak te treba pohvaliti rad momčadi i stručnog stožera koji svakodnevno pomaže ekipi u razvoju i napretku. Za ostale informacije koje vas zanimaju, pustit ćemo vrijeme da odradi svoje.”