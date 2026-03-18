Schmeichel: Moguće je da sam odigrao svoju posljednju utakmicu u karijeri

Vratar Celtica već je neko vrijeme igrao s bolovima nakon što je prošle godine ozlijedio lijevo rame nastupajući za Dansku, a stanje se dodatno pogoršalo prošlog mjeseca u utakmici njegovog Celtica protiv Stuttgarta.

Zbog ozljede je propustio posljednjih pet utakmica svoje momčadi, a nakon pregleda kod specijalista dobio je loše vijesti. U razgovoru za CBS Sports Golazo Network otkrio je koliko je ozljeda ozbiljna: “Čekaju me dvije operacije ramena. Potrgao sam biceps, rotatornu manžetu, iščašio rame i oštetio labrum. Sve mi je otišlo. Izgleda da me čeka rehabilitacija od 10 do 12 mjeseci.”

Danac je svjestan da postoji mogućnost da je već odigrao posljednju utakmicu u karijeri: “Čovjek ne zna kako reagirati na ovo. Moguće je da sam odigrao svoju posljednju utakmicu. Ja sam nogometaš otkad sam se rodio. Sama pomisao na to je poražavajuća. Trenutačno mi je sve to jako, jako teško prihvatiti.”

Schmeichel je karijeru gradio više od dva desetljeća, a najveći uspjeh ostvario je s Leicesterom, s kojim je 2016. senzacionalno osvojio Premier ligu te 2021. i FA kup. Nakon toga igrao je za Nicu i Anderlecht, a u Celtic je stigao u ljeto 2024.

Unatoč teškoj dijagnozi, odlučan je pokušati se vratiti na teren nakon operacija i dugotrajne rehabilitacije: “Moj stav je: ‘U redu, dat ću apsolutno sve od sebe i vidjeti mogu li se vratiti’. Kad bih se uspio vratiti nakon ovakve ozljede, to bi vjerojatno bio jedan od najvećih pothvata u mojoj karijeri. Borit ću se i pokušati sve što je u mojoj moći.”