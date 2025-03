Schildenfeld za SK: Razočarala me kvaliteta igre u derbiju, Rijeka je prvi favorit za titulu

Podijeli :

Hajdučki portal, Luka Mladinić

Maksimirski derbi se i dalje analizira, a za portal Sport Kluba za komentar nedjeljnog remija zamolili smo i Gordona Schildenfelda. Bivši Vatreni i negdašnji prvotimac Dinama nije odveć oduševljen kvalitetom derbija ali izvukao je dosta drugih detalja.

Schildenfeld je trenutno trener lidera 1. NL, Vukovara, a za SK je iskreno prokomentirao derbi koji ga nije oduševio.

“Derbi je prošao, bilo je atraktivno, dosta golova, dosta situacija van nogometa. Ali, nismo mogli uživati u nekoj kvaliteti izvedbe, barem ne na ono što smo navikli u tim derbijima, gdje igraju dva najbolja kluba u Hrvatskoj. Čvrsta utakmica, na kraju podjela bodova, rekao bih i najrealniji ishod. No, taj remi svakako više ide u prilog Hajduku jer oni se tim bodom drže uz Rijeku, gore su, dok Dinamo još hvata ritam, i sigurno su računali na pobjedu.”

Po Šifi je isključenje Ristovskog u neku ruku odlučilo i bitno utjecalo na konačan ishod.

“Svakako, ali i poslije tog isključenja nije bilo neke velike igre. Kada govorimo o Dinamu, i to iz onog mog dijela iz sfere obrane, primaju previše golova, olako…što prije nipošto nije bio slučaj. U moje doba nisi mogao ostati u prvih 11 ako si griješio, ali to sada nije slučaj.

I Hajduk i Dinamo očito nisu u najboljem momentu, dosta se muče, ispali su sada i iz kupa. Ali, to se događa, moraju pronaći način da se izdignu iz te neke igračke krize. Posebice Dinamo od kojeg se očekuje borba za prvaka, naslov i naravno novi izlazak u Europu što im od srca želim.”

Dinamo je ove sezone pokazao ranjivost što rivali koriste?

“Događa se to u nogometu, pa i na višim razinama. Ali, kada promijenite trojicu trenera u istoj sezoni, onda to nije nešto normalno. Prije je to bilo nezamislivo. No, i Dinamo je od krvi i mesa…Bez obzira na sve Dinamo posjeduje kvalitetu ali mora naći način kako se dignuti, i početi igrati i pobjeđivati, na način na koji je navikao svoje navijače.

Borba za titulu se počela svoditi na borbu u dvoje, Dinamo polako posustaje ali Rijeka je i Šifu oduševila.

“Mene stvarno oduševljava Rijeka, igraju odlično, i nezasluženo se konstantno nekako podcjenjuje u toj borbi za titulu. Vjerojatno i sada većina ljudi smatra kako će prvak biti Hajduk ili Dinamo što je po meni posve pogrešno. Rijeka igra najbolji, najljepši nogomet, koriste činjenicu da imaju najmanji pritisak i imperativ tog naslova. Vidi se da uživaju u tom nogometu, i zato svaka čast igračima i treneru Đaloviću. Rijeka je prva zasluženo, i ja je vidim kao prvog kandidata za naslov.”

Bivšeg Vatrenog morali smo pitati i za komentar njegovog Šibenika koji sve više posustaje u borbi za ostanak?

“Ajme, srce me boli kada vidim moj klub…Jako sam emotivno vezan za Šibenik, od svojih početaka, ali i ove moje posljednje epizode na Šubićevcu iz sezone 21/22. Nadao sam se i žarko želio da Šibenik postane stabilan klub. Nažalost to se nije dogodilo, uđu pa ispadnu, pa opet uđu, nema stabilnosti. Zašto je tomu tako? Greška na grešku, i igrački, organizacijski. Šteta, šteta zbog kluba, igrača, ljudi i navijača jer Šibenik može i zaslužuje bolje. Ali, opet netko mora biti zadnji. Nadam se da će se trgnuti, da će početi pobjeđivati jer nije još gotovo makar je teška situacija.”

Za razliku od Šibenika trenutni Šifin klub Vukovar je prvi u 1.NL, s realnim izgledima da na kraju postane prvak i izbori promociju u Supersport HNL.

“Evo, igramo dobro, ali otvorili smo drugi dio sa tri remija. Stvaramo šanse, evo i ovu zadnju utakmicu smo zaslužili puno više, i nadam se da će nam se u idućim susretima otvoriti. Liga je teška, zahtjevna, suparnici su ambiciozni ali mi guramo dobro i nadam se da ćemo na kraju slaviti” – kazao nam je Schildenfeld.