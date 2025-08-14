Schildenfeld: Stadion je naš i na to moramo tako gledati, nadajmo se podršci naših navijača

Trener Gordon Schildenfeld vjeruje da će im podrška navijača pomoći te naglašava kako želi da se momčad nametne stavom, agresijom i kvalitetom, unatoč svim izazovima.

“Nadam se da će ljudi doći i podržati nas i da ćemo napokon osvojiti bodove”, rekao je u najavi Gordon Schildenfeld koji je nastavio o stadionu:

“To je naš stadion, na to računamo. Glave su fokusirane. Nije kao drugi, ali naš je na koji se moramo što prije naviknuti i skupljati bodove”.

Vukovar samo igra u Vinkovcima.

“Bilo bi bolje da treniramo tamo i osjetimo ga. Nemamo primjerice opciju zalijevanja, i to je stavka… no, situacija je takva, ne želim da ekipa razmišlja o tome, već da je fokusirana i da se nametnemo na travnjaku kakav jest i da probamo pobijediti”.

Protiv Dinama je Vukovar pokazao da se može nositi s izazovima elitnog društva.

“Prva utakmica je bila tranzicijski šok. Iz druge lige u prvu. To je prošlo, na našu žalost nismo uspjeli tu izvući povoljan rezultat. Druga utakmica je bila puno bolja, ali i bolji protivnik koji ti dozvoli jako malo. Mi to nismo iskoristili. Odigrali su momci 60-70 minuta jako dobro i to me veseli. Težimo da tome nastavimo i to im prezentiram kao naš minimum. Stavom, gardom, agresijom i kvalitetom s loptom. Moramo golove zabijati, šanse stvarati. Samo da nas nagradi. Doći će…”.

Što se sastava tiče, nema Đakovića koji je ozlijeđen te Tadića koji je kartoniran u Maksimiru.

“Bila je opcija novog vratara, ali ozlijedio se dan prije. Ostajemo pri Bulatu koji je jako dobro odigra i ima moju podršku da nastavi. No, moramo dovesti još jednog da pojačamo konkurenciju”.

Kada smo kod vratara, Schildenfelda su pitali što je s Nedićem, odnosno je l’ on još uvijek igrač Vukovara.

“To ostavljam ljudima koji su odgovorni za to. S moje strane, dečko je fantastičan. Svaki trening je odradio kako treba. Ne bih volio komentirati, to je odluka kluba. Ne treba ga razapinjati, mlad je i razvija se. Za to sam da ga se zaštiti. Treba dobiti priliku. Možda u drugom klubu, bilo gdje. Dečko je na mjestu”, poručio je trener prije nego se vratio podršci koju očekuje u dvoboju s Istrom.

“Nadam se podršci. Zadnju sezonu osjetili smo nešto na našem stadionu što nas je sve dirnulo. Da je stadion pun, da imamo navijače. Ne igramo u Vukovaru već u blizini, ali imamo i tamo navijača. Nadam se da će doći, podržat nas i pogurati prema pobjedi”.

Malo o Istri…

“Sve ekipe su nove. Vidjeli smo ih. Agresivni, brzi prema naprijed, Vole igrati. Protiv Hajduka su igrali drugačije nego protiv Lokomotive. Vidjet ćemo, igramo kod kuće, vidjet ćemo teren. Iskusni su prvoligaši, imaju dobrog trenera kojeg poznajem. Znam da neće biti lako, ali igramo kući i pokušat ćemo se nametnuti”.