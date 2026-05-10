Schalke uvjerljivo izgubio nakon povratka s Ibize, Džeko: ‘Možda je u nama ostalo malo alkohola’

“Prvaci smo, to se mora proslaviti. Puno smo slavili i svi smo bili sretni zbog toga”, rekao je Džeko pa dodao: “Ipak, na terenu nikad ne smiješ dati manje od maksimuma. Naravno da su nam noge bile teške, a možda je u nama ostalo i malo alkohola. To je sasvim normalno u ovakvim situacijama, ali smo bez obzira na sve morali odigrati bolje.”

Unatoč porazu, navijači Schalkea nisu zamjerili igračima, dijelom i zbog dobrih odnosa s navijačima Nürnberga. Džeko je posebno pohvalio atmosferu i podršku koju klub ima.

“Oni su jednostavno nevjerojatni, to moram reći. Ne samo kod kuće, gdje su stadion i atmosfera doista posebni, nego i na gostovanjima. Za svakog je igrača fenomenalan osjećaj igrati za ovakve navijače.”

Iskusni napadač još nije odlučio hoće li ostati u Schalkeu i sljedeće sezone, iako ga klub želi zadržati nakon odličnog učinka od šest golova i tri asistencije u deset nastupa.

“Kao što sam rekao i prošli tjedan, čovjek nikad ne želi prestati igrati. Ali, morate misliti i na svoje tijelo, kao i na obitelj”, poručio je Džeko pa zaključio: “Naravno, sada razmišljam samo o Svjetskom prvenstvu. Uspjeli smo postati prvaci u drugoj ligi, a sad se moram malo odmoriti i pripremiti za Mundijal. Nadam se da će ondje sve proći kako priželjkujemo, a nakon toga ćemo vidjeti. Sve su opcije otvorene.”