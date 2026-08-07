Savršen hrvatski tjedan: Dinamo počeo, Hajduk i Rijeka dovršili skok Hrvatske na ljestvici Uefe

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hrvatski klubovi nastavili su skupljati vrijedne bodove na europskoj sceni, a odlični rezultati donijeli su i novi napredak na UEFA-inoj ljestvici nacionalnih koeficijenata.

Nakon pobjede Dinama u utorak Hrvatska je preskočila Ukrajinu i popela se na 22. mjesto, a uspjesi Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu Konferencijske lige donijeli su novi skok. Hrvatska je sada zauzela 21. poziciju, prestigavši i Rumunjsku.

Napredak na ljestvici iznimno je važan zbog raspodjele europskih mjesta u budućim sezonama. Naime, 23. mjesto znači da prvak SuperSport HNL-a kvalifikacije za Ligu prvaka počinje od drugog pretkola, dok bi pad na 24. poziciju značio još teži put i ulazak već od prvog pretkola. Trenutačno se Hrvatska nalazi tri mjesta iznad te granice.

Prema UEFA-inom sustavu bodovanja, svaka pobjeda u kvalifikacijama donosi jedan bod, koji se zatim dijeli s brojem klubova s kojima je pojedina država započela europsku sezonu. Budući da je Hrvatska krenula s četiri predstavnika, pobjede Dinama, Hajduka i Rijeke donijele su ukupno 0,750 bodova nacionalnom koeficijentu.

Hrvatska je pritom bila među najuspješnijim europskim zemljama ovoga tjedna. Bolji učinak ostvarile su samo Danska, čiji su klubovi upisali četiri pobjede iz četiri utakmice, te Švicarska s tri pobjede i jednim remijem. Hrvatski klubovi tako nastavljaju uspješnu europsku sezonu i borbu za još bolju poziciju na UEFA-inoj ljestvici.