Saudijci uručili otkaz izborniku samo dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Francuz Hervé Renard u petak je za AFP objavio da je smijenjen s mjesta izbornika Saudijske Arabije, dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva 2026., na kojem će ta nacija sudjelovati.

Renard je vodio Saudijsku Arabiju od kraja 2024. nakon prvog mandata između 2019. i 2023. godine.

“Takav je nogomet. Saudijska Arabija se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo sedam puta, a dva puta sa mnom. I postoji samo jedan izbornik koji je vodio momčad i u kvalifikacijama i do Svjetskog prvenstva, a to sam ja, 2022. Barem će biti tog ponosa”, kazao je Francuz.

Nakon prilično razočaravajućeg mandata kao glavni izbornik francuske ženske reprezentacije, Hervé Renard, sada 57-godišnjak, vraćen je u jesen 2024. nakon što je Talijan Roberto Mancini otpušten nakon domaćeg poraza 0-2 protiv Japana u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Hervé Renard, čiji je ugovor bio na dvije godine – odnosno do nakon Svjetskog prvenstva – otpušten je iako se Saudijska Arabija kvalificirala za svoje sedmo finale Svjetskog prvenstva, treće zaredom.

Saudijci će se u skupini H suočiti sa Španjolskom, Urugvajem i Zelenortskim Otocima.

Tijekom posljednjeg izdanja u Kataru krajem 2022., pod vodstvom Hervéa Renarda, ostvarili su uvjerljivu pobjedu u grupnoj fazi protiv Argentine, kasnijeg svjetskog prvaka (2-1).Tijekom posljednje reprezentativne pauze krajem ožujka, Saudijska Arabija izgubila je obje prijateljske utakmice, protiv Egipta (4-0) i Srbije (2-1).

Francuz nije dao nikakve naznake o svojoj budućnosti, a ime njegovog nasljednika još nije poznato.

Renarda se, inače, dovodilo u vezu kao budućeg izbornika Gane, koja je na SP u skupini s Hrvatskom.