Saudijci dobili astronomsku cifru za novi plasman na Svjetsko prvenstvo

Saudijska Arabija proživljava zlatne trenutke nogometa, a plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi proslavljen je kao veliki nacionalni uspjeh.

Reprezentaciji je za potvrdu šestog, a trećeg uzastopnog nastupa na Svjetskom prvenstvu bio dovoljan remi protiv Iraka u Jeddahu.

Iako utakmica nije bila posebno atraktivna, uslijedila je rekordna nagrada – svaki igrač je dobio 5 milijuna saudijskih rijala (oko 1,15 milijuna eura), što je osobno odobrio ministar sporta Abdulaziz bin Turki Al Faisal.

Povratak trenera Hervea Renarda donio je novi zamah nakon nestabilnog razdoblja pod Robertom Mancinijem, a igrači su dočekani kao nacionalni heroji.