Sandro Perković s armenskim Noahom razbio Olimpiju u Ljubljani

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Bivši trener Dinama Sandro Perković ostvario je velik uspjeh s armenskim Noahom u doigravanju za Konferencijsku ligu.

Njegova je momčad na gostovanju u Ljubljani svladala Olimpiju s uvjerljivih 4:1 i tako stekla ogromnu prednost uoči uzvrata kod kuće.

Za Noah su zabijala i dvojica hrvatskih nogometaša – Marin Jakoliš je pogodio u 36. minuti, a ubrzo nakon njega Imran Oulad Omar postigao je prvi od svoja tri gola. Omar je mrežu tresao i u 52. te 64. minuti, dok je jedini pogodak za Olimpiju postigao Ivan Durdov u 56. minuti.

Uz Jakoliša i Durdova, na terenu je bio i Antonio Marin, koji je za Olimpiju odigrao cijeli susret, dok Alen Grgić nije bio u sastavu Noaha.