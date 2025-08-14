Sandro Perković ispao iz kvalifikacija za Europa ligu od gibraltarskog prvaka

Podijeli :

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Hrvatski strateg ostao je bez plasmana u Europu.

Nogometaši gibraltarskog prvaka Lincoln Red Impsa pišu novu stranicu svoje povijesti – pobjedom nakon izvođenja jedanaesteraca protiv armenskog Noaha u trećem pretkolu Europa lige osigurali su nastup u prvoj fazi nekog europskog natjecanja.

Uzvratni susret u Armeniji završio je bez pogodaka, pa su se nakon remija 1:1 u prvoj utakmici igrali produžeci. Ni dodatnih 30 minuta nije donijelo pobjednika, a odluka je pala udarcima s bijele točke. U dramatičnoj seriji penala Impsi su slavili 6:5 i tako drugi put u povijesti izborili ulazak u početnu fazu nekog Uefina natjecanja – prvi su put to uspjeli u sezoni 2021./22., kada su igrali u skupini Konferencijske lige.

Na suprotnoj strani bio je Sandro Perković, bivši trener Dinama, koji je s Noahom uoči dvomeča slovio za favorita. Perković je armenski klub preuzeo na početku sezone, nakon što je prošlu polusezonu vodio Dinamo, i već na startu europskih kvalifikacija eliminirao crnogorsku Budućnost u prvom pretkolu Lige prvaka. Ipak, u nastavku puta Noah je ispao od mađarskog Ferencvaroša, a sada i od Lincolna u borbi za Europa ligu.

Perkovićevu momčad sada čeka doigravanje za plasman u Konferencijsku ligu, dok je u domaćem prvenstvu sezonu otvorila uvjerljivom pobjedom 4:0 protiv Shiraka.