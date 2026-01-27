Sandro Kulenović odlazi iz Dinama?!

Kako prenosi Germanijak, za Kulenovića navodno postoje konkretni upiti i ponude, čak i iz liga petice, a u Maksimiru se o njegovu odlasku razgovara već neko vrijeme.

VIDEO / Kulenović kasnim golom potvrdio visoku pobjedu Dinama

Budući da trenutačno nije prvi izbor u napadu, upitna je minutaža i mogućnost ponavljanja golgeterskih sezona s 20 i više pogodaka, no unatoč tome i dalje je vrlo tražen na tržištu.

Kulenovićev odlazak do kraja prijelaznog roka nije isključen, štoviše trenutačno se nameće kao najizgledniji izlazni transfer Dinama. Klub mu je dao zeleno svjetlo za odlazak i neće mu praviti probleme ako stigne odgovarajuća ponuda, a realizacija je moguća već u sljedećim danima.