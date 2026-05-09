Sanchez: Zasigurno ćemo biti kompetitivni protiv Dinama

Rijeka je do pobjede stigla pogocima Daniela Adua-Adjeija, Stjepana Radeljića i Tonija Fruka, a momčad s Rujevice od samog je početka dominirala susretom i nametnula svoj ritam igre.

Rijeka pobjedom pogurala sebe prema Europi, a Vukovar prema ispadanju

Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Odigrali smo dobru utakmicu. Bilo smo agresivni i stvarali smo pritisak. Zabili smo tri pogotka, ali mogli smo i više. Zadovoljan sam predstavom igrača“, rekao je Sanchez.

Rijeku sada očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone, finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama, koje će se igrati na Opus Areni u srijedu 13. svibnja od 18 sati.

Sanchez ističe kako se dvije momčadi vrlo dobro poznaju te najavljuje veliku borbu za trofej.

“Igrali smo protiv Dinama puno puta i poznajemo se vrlo dobro. U idućim danima ćemo započeti s pripremom utakmice. Zasigurno ćemo biti kompetitivni i imamo motivaciju donijeti trofej našim navijačima“, zaključio je trener Riječana.