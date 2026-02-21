Sanchez ususret Jadranskom derbiju: ‘Ovo nije obična utakmica, moramo kontrolirati emocije’

Podijeli :

Nakon pobjede na Cipru u Konferencijskoj ligi nogometaši Rijeke nisu imali puno vremena uživati jer već u nedjelju ih čeka Jadranski derbi na Poljudu.

Rijeka je u četvrtak na Cipru pobijedila Omoniju 1:0 u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige, a u nedjelju od 17:45 sati u 23. kolu SHNL-a gostuje u Splitu kod Hajduka u Jadranskom derbiju.

“Za nas je zadnja utakmica gotova, bio je to paklen posao, čeka nas jako zahtjevan posao, ali napravili smo dobar prvi korak i okrećemo se derbiju koji nam je jako važan. Motivirani smo i puni samopouzdanja, tako ćemo i dočekati utakmicu”, rekao je u uvodu konferencije za medije trener Rijeke Victor Sanchez.

Još se malo osvrnuo utakmice u Nikoziji.

“To je bila teška utakmica, prva utakmica nokaut faze u Europi. Vrlo je važno ne primiti gol. Čista mreža je zlata vrijedna. Pripremili smo se vrlo svjesno za to i momčad je pokazala taj duh i fokus tijekom cijelog meča. Naravno da ćete dopustiti protivniku pokoju priliku jer oni imaju kvalitetu. Omonia je jako dobra momčad, imaju kvalitetne igrače i u odličnoj su formi. Bili smo spremni na to i bili smo spremni patiti u trenucima njihovog pritiska. Ali to su bili izolirani trenuci, ne kontinuitet. Uspjeli smo kontrolirati utakmicu. Igrači su pokazali zrelost potrebnu za igru na visokoj razini, pod velikim pritiskom u teškom okruženju. Odradili su to jako dobro. Na onih četiri ili pet čistih šansi koje su stvorili, odgovori našeg vratara i braniča bili su sjajni. Tako se čuva “nula”. Čekali smo svoje prilike, bili smo dobri u prekidima, opasni i uporni, i na kraju smo uspjeli povesti. Ali kao što rekoh, to je gotovo, čeka nas još puno posla u uzvratu.”

Sanchez generalno dosta rotira, a tako će biti i između ove dvije utakmice.

“To je normalan proces nakon velikog napora i dugog putovanja. Ali to je normalno, to je naš posao. Odmah po završetku utakmice započeli smo s regeneracijom za sve igrače. Očekujemo da ćemo sutra imati dobru energiju za veliki izazov koji nas čeka protiv Hajduka. Što se tiče postave, kao i uvijek, pratite nas pa možete očekivati promjene. Možda da, možda ne, ali mogućnost postoji.”

Kakvu utakmicu očekujete?

“Mislim da će biti teška utakmica. Većina današnjih utakmica ima faze u kojima obje momčadi dominiraju. Danas je u nogometu vrlo teško biti dominantan cijelu utakmicu, osim ako niste jedan od onih ogromnih svjetskih klubova. Sve ostale utakmice su tvrde, tijesne, s prilikama na obje strane. Osjećamo da smo spremni na sve što nas čeka. Kao i uvijek, maksimalno poštujemo suparnika. Očekujemo najbolje izdanje protivnika i spremni smo se nadmetati u vrlo teškom susretu. Pokazujemo da imamo kapacitet za prevladavanje poteškoća. Momčad ima osobnost i karakter u teškim trenucima. Imamo puno povjerenje u naše opcije i spremni smo na svaki scenarij.

Toni Fruk još nije pravi nakon ozljede.

“Radimo sa svim igračima kako bi bili u što boljem stanju što je prije moguće. Kada igrač prolazi kroz proces ozljede, ispadne iz rutine treninga i gubi taj radni kontinuitet. Mora se oporaviti kroz igru i treninge. To je normalan put. Vjerujemo da će Fruk prije ili kasnije biti na svojoj najboljoj razini, ali u svakom slučaju, njegova kvaliteta nam je jako važna, čak i kada nije na 100 posto fizičke spreme.”

Sanchez je pohvalio mladog veznjaka Barca.

“Mislim da možemo istaknuti puno igrača. Nikad ne volim izdvajati jedno ime jer naša izvedba u svakom meču ovisi prvenstveno o timskom radu. Ponekad netko iskoči zbog gola, asistencije ili obrane, ali nama je ključan momčadski duh. Kao što kažete, za vezne igrače su te liderske vještine jako bitne. Barco to ima. On je vrlo kompletan igrač u smislu svih vještina potrebnih za veznjaka. To je odličan znak za nas. Također, svakodnevno pokazuje želju da se što prije prilagodi novoj kulturi i okruženju. Strancima je teško, pogotovo kad dolaze izdaleka. On pokazuje otvoren karakter i otvoren um, sretni smo s njim kao i sa svim ostalim igračima.”

Španjolski stručnjak uvjeren da Rijeka ima dovoljnu širinu kadra za igru na tri fronta.

“Imamo. Jako sam zadovoljan svim igračima. Od prvog dana kad sam stigao, svi su napredovali, posebno u fizičkoj spremi, što je bio veliki problem pri dolasku. Sada vidimo momčad u kojoj svi igrači mogu pritiskati do zadnje minute, čak i s igračem manje. Na to dodajemo tehničke i taktičke vještine, način na koji igramo, razvoj inteligencije u igri i sposobnost da iznenadimo protivnika promjenom sustava unutar iste utakmice. Sretan sam što igrači prate naš put i uvjereni smo da s ovim kadrom možemo biti konkurentni u svim natjecanjima.”

Sanchez je zaključio:

“Gura se srcem, ali vodi se glavom. Ovakve utakmice često povuku igrače i ljude oko njih da igraju isključivo srcem. Važno je kontrolirati emocije, ali važno ih je i osjetiti jer ovo nije obična utakmica. Pokušat ćemo to iskoristiti.”