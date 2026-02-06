Sanchez: U mislima nam je utakmica na Maksimiru protiv Dinama, bili smo blizu pobjede

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke u nedjelju 8. veljače od 17.45 sati dočekuju GNK Dinamo u utakmici 21. kola SuperSport HNL-a.

Nakon remija sa Slaven Belupom i poraza u Osijeku, cilj, želja i ambicija Victora Sancheza i njegove momčadi je povratak na pobjednički kolosjek.

“Pred nama je sljedeća prvenstvena utakmica. Dolazimo nakon poraza, ali sada imamo priliku igrati na našem stadionu, pred našim navijačima. To je za nas vrlo važna utakmica. Igramo protiv vodeće momčadi prvenstva i u mislima nam je i utakmica koju smo odigrali u Maksimiru, gdje smo pružili jako dobru igru i bili vrlo blizu pobjede. To nam daje dodatnu motivaciju da pokušamo pobijediti lidera i nastaviti skupljati bodove kako bismo poboljšali svoju poziciju na ljestvici”, rekao je Sanchez u uvodu, prenosi službena stranica Rijeke.

Ovaj tjedan nisu vas mazili vremenski uvjeti, jesu li utjecali na treninge?

“Na to smo navikli. Igrali smo utakmice u teškim vremenskim uvjetima, čak smo zbog vremena morali igrati i utakmicu unutar dva dana. To ne možemo kontrolirati i moramo to prihvatiti. Imamo jako dobre uvjete za trening, što nam je izuzetno važno jer obilne kiše nemaju utjecaj na pomoćne terene. Kvaliteta je nevjerojatna. Stadion za utakmicu je drugačiji, znamo da se travnjak uskoro mijenja i da nije u istom stanju kao novi trening-tereni, ali drenaža odrađuje posao savršeno. Igrali smo i na težim terenima. To je zahtjevnije, ali jednako za obje momčadi. Na kraju će ona momčad koja se bolje prilagodi uvjetima biti bliže pobjedi.

Evo tko sudi derbi Rijeke i Dinama

Toni Fruk je spreman?

“Toni je ovdje i spreman je. Nažalost, imamo još jednu ozljedu. Bodetiću je tijekom utakmice u Osijeku slomljena kost u šaci. Nadam se da je to posljednja takva ozljeda. Bode je na jednom treningu nagazio Toniju na ruku i slomio mu prst, a sada je i Bode slomio prst, pa se nadam da više neće biti slomljenih kostiju. Ostali igrači su spremni.”

Nećete govoriti o početnom sastavu, ali možete li objasniti kako birate napadača?

“Duje ima iskustvo, Jurić je mlad i spreman, Daniel je također vrlo dobar. Je li presudna taktika ili treninzi? Sve zajedno. Svi ti elementi su važni u odlukama koje donosimo kao stožer. Za mene je najvažnije ono što vidim tijekom tjedna, uz analizu protivnika. Imamo igrače sličnih profila, ali i one s različitim karakteristikama, što nam omogućuje varijacije u taktici. Ovisno o taktici, biramo odgovarajući profil. Najvažnija je forma koju igrači pokazuju tijekom tjedna i na utakmicama. Na temelju toga odlučujemo o početnih 11 i izmjenama.”

Je li razina fizičke spreme Legba dovoljna da bude barem u kadru od 20–25 igrača za Dinamo?

“Stanje se poboljšava, ali bio je dugo izvan punog trenažnog procesa, gotovo dva mjeseca dok smo čekali kompletnu dokumentaciju. Ipak, vidi se napredak. Riječ je o igraču laganog profila i vjerujem da će se vrlo brzo vratiti na potrebnu razinu. Imamo još dva dana za konačnu odluku o popisu, ali ideja je da bude u kadru, da krene s momčadi i, ako se ukaže prilika, dobije određene minute. Od prvog dana vidim da su igrači prihvatili sve zahtjeve. Njihov stav je izvanredan. Prihvaćanje promjena je stvar mentaliteta. Rezultat je posljedica, ali u rezultat je uvijek uključen i protivnik. Svi naši suparnici žele isto. No, jako sam zadovoljan ponašanjem i odnosom igrača.

Vidimo da se momčad stalno poboljšava i da ne staje. Promjene su nužan dio procesa razvoja. Ako se ne mijenjaš, ne razvijaš se. Promjene zahtijevaju hrabrost. Radim isto što sam radio cijelu karijeru, i kao igrač i kao trener. Ne vidim veliku razliku između mog posla i, primjerice, vašeg vi ne pišete uvijek isti tekst. Kad bi svaki put bio isti, bilo bi dosadno i ne bi imalo smisla. Život je promjena, a odgovornost trenera je predlagati promjene i preuzeti odgovornost za odluke, čak i kada ne donesu očekivani rezultat. Za mene je to dio procesa i davanje prilike igračima. Pravila nogometa kažu da 11 igrača počinje utakmicu, ali mi radimo s kadrom od gotovo 30 igrača. Ako ne rotiram, ne dajem prilike svima. Ako ne dajem prilike, ne smatram se dobrim trenerom niti korisnim klubu. Klub ulaže u igrače, a ako ih ne testiramo i ne koristimo, ne znamo njihov puni potencijal. Financije su važne, ne samo rezultat. Klubovi žive i od prodaje igrača. Ako ne dajete priliku mladima, nema razvoja. To sam naučio prošle sezone. Dolazim iz sredine gdje je jedino važno pobjeđivati – Real Madrid, Deportivo, reprezentacija Španjolske. No ovdje je poslovni aspekt izuzetno važan.

Da bi klub mogao funkcionirati i plaćati obveze, mora razvijati i prodavati igrače. Taj dio posla mi se sviđa. Volim pritisak, ali i trenutke poraza jer su oni prilika za učenje. Ne mijenjam svoju poruku. Govorio sam isto kada smo pobjeđivali i kada smo imali niz bez poraza, isto govorim i sada. Vidim momčad koja napreduje, s odličnim stavom igrača, i nastavit ćemo istim putem.”

Kakva je situacija s Rukavinom?

“Rukavina je dobar primjer. On je jedan od igrača koji su imali manje prilika. Puno sam razgovarao s njim. Kada je trebao dobiti priliku, ozlijedio se na zagrijavanju, što se ponekad dogodi. Nakon toga je imao problema i nije bio dovoljno spreman. Riječ je o mladom igraču i važnoj imovini kluba. Mladi igrači moraju igrati kontinuirano kako bi se razvijali. Zbog velike konkurencije na njegovoj poziciji bilo mu je teško dobiti minutažu. Razmatrali smo posudbu, ali tržište nam to nije omogućilo. Moja ideja je da bude u kadru za sljedeću utakmicu. Ako bude dobro radio i pokazao da je spreman, dobit će priliku kao i ostali. Ima kvalitetu, ali nogomet traži konstantu tijekom svih minuta koje igraš.”

U posljednje dvije utakmice Rijeka se nadala pobjedama, ali to se nije dogodilo. Jesu li te utakmice odlučene detaljima?

“Da, i to je obrazac koji se ponavlja. U nogometu je ključno biti jak u oba kaznena prostora. Ako nisi dovoljno dobar u protivničkom i u svom kaznenom prostoru, imaš manju šansu za pobjedu. U Osijeku smo dominirali, dobro iznosili loptu, ali nismo bili dovoljno dobri u završnici. U obrani smo bili agresivni i visoko pritiskali, ali jedna situacija, jedna druga lopta u kaznenom prostoru, odlučila je utakmicu. Nedostatak koncentracije protivnik je iskoristio. Hrvatska liga je vrlo izjednačena i svaku grešku plaćaš. Statistika pokazuje da napredujemo, i u napadu i u obrani, ali ako nemaš dobar dan u kaznenim prostorima, imaš problem”, zaključio je Sanchez.