Sanchez: Ovo je povijesni uspjeh za Rijeku, sretan sam zbog navijača i igrača

Pobjedom su Riječani mogli osigurati plasman među osam najboljih i izravan ulazak u osminu finala, no do tog cilja nisu uspjeli doći. U doigravanju za osminu finala čeka ih jedan od dva moguća suparnika – poljska Jagiellonia ili ciparska Omonia – a konačni par bit će poznat nakon ždrijeba. Šahtar je ovim bodom završio natjecanje na petom mjestu s 13 bodova te se izravno plasirao u osminu finala.

“Znali smo da nas čeka jako težak protivnik, bila je velika borba za posjed. Mislim da smo bili bolji u prvom nego u drugom poluvremenu, prijetili smo iz tranzicija, ali danas je najvažnije bilo osigurati top 16. To smo uspjeli, ovo je povijesni uspjeh za Rijeku, sretan sam zbog igrača i navijača. Sretan sam i zbog sebe jer ću dvije sezone zaredom igrati iduću fazu Konferencijske lige”, rekao je Sanchez pa dodao:

“Pripremali smo se da pokušamo pobijediti. Znali smo da će biti teško, ali jako dobro smo kontrolirali Šahtar. Ponosan sam na igrače. Sada nas čeka zadnja utakmica u ligi prije pauze. Moramo se fokusirati na to i odraditi posao. Protivnik u idućoj fazi? Ne možemo ga birati, što bude, bit će.”