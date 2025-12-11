Sanchez oduševljen pobjedom: ‘Ovom pobjedom osigurali smo mjesto među 24’

Victor Sanchez odveo je Rijeku do velike pobjede u Konferencijskoj ligi protiv Celja (3:0).
Riječani su s tri gola u drugom poluvremenu slomili neugodne Celjane i približili se plasmanu u drugi krug natjecanja.
“Sretni smo. Odigrali smo odličnu utakmicu. Mogli smo zabiti još golova”, smatra Rijekin trener Victor Sanchez.
Celje je načeo Daniel Adu-Adjei, a pobjedu su potvrdili Dejan Petrovič i Toni Fruk.
“Ovo je bila vrlo važna utakmica jer mislim kako smo ovom pobjedom osigurali mjesto među 24 momčadi koje idu dalje, a s pobjedom u zadnjem kolu bismo mogli skočiti i među prvih osam. Ipak, moramo se fokusirati na svaku utakmicu, u prosincu je uvijek težak raspored. Želimo biti što bolje plasirani na obje tablice u kojima se natječemo. Sada nas čeka derbi protiv Istre, a onda ćemo se okrenuti Šahtaru”, rekao je Sanchez za Arena Sport te dodao:
“Morali smo pobijediti i igrači su na teren izašli s takvim mentalitetom. Igrali smo protiv protivnika koji je jak na lopti i koji zna kreirati prilike. Sretni smo s današnjom igrom, ali i dalje moramo težiti napretku.”
