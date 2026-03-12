Sanchez: Njihov golman je igrač utakmice, idemo u Francusku po preokret

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Nogometaši HNK Rijeka poraženi su 1:2 od RC Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala UEFA Europa Conference League. Aktualni hrvatski prvak pružio je dobar otpor najboljoj momčadi iz ligaške faze natjecanja, ali je na kraju ipak ostao bez pozitivnog rezultata.

Francuska momčad povela je već u 2. minuti pogotkom Joaquín Panichelli. Prednost Strasbourga povećao je Martial Godo u 72. minuti, dok je Rijeka smanjila četiri minute kasnije preko Ante Majstorović.

Unatoč porazu, riječki sastav ostavio je otvorenu borbu za prolazak u uzvratu osmine finala.

Nakon utakmice zadovoljan je bio trener Rijeke, Victor Sanchez:

“Čestitam igračima na utakmici, bili smo hrabri. Došli smo biti agresivni i riskirati s visokim presingom, dobro smo odigrali. Rezultat je fer, ali smo igrali dobro, izgubili smo, no borit ćemo se u drugoj utakmici.”

Osvrnuo se na dio utakmice kad je Rijeka probala izjednačiti: “Bili smo blizu, njihov golman je bio najbolji igrač utakmice. Igrali smo hrabro protiv velikog kluba i moramo biti sretni, ovo je prva utakmica i zaostajemo samo jedan gol, idemo nadoknaditi u uzvratu.”

O taktici: “Htjeli smo biti agresivni u visokom presingu. Oni kreću napade s build-upom u zadnjoj trećini. Dobro smo igrali, ali smo bili svjesni rizika jer su kvalitetni i zato smo primili ta dva gola. Kreirali smo puno situacija. Znamo koliki potencijal oni imaju u napadu i zato smo htjeli biti agresivni, bilo je teško, ali su igrači uživali. Možemo se boriti s njima.”

Rijeci slijedi derbi s Istrom: “Treba se pripremiti za tu utakmicu, a nakon toga ćemo pripremiti uzvrat.”