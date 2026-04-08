Sanchez nakon prolaska u finale Kupa: ‘Rekao sam igračima koliko je to posebno’

Nogometaši Rijeke plasirali su se u finale SuperSport Hrvatskog kupa pobjedom 2:0 nad Slaven Belupom na Rujevici.
Golove u drugom poluvremenu postigli su Amer Gojak u 71. i Dimitri Legbo u 84. minuti. Rijeka će u finalu braniti trofej na Opus Areni, a protivnik će biti bolji iz susreta Gorice i Dinama.
Trener Rijeke Victor Sanchez bio je zadovoljan nakon plasmana:
“Rekao sam igračima u svlačionici koliko je posebno igrati finale. Mnogi veliki igrači nikada nisu osjetili tako nešto. Imao sam sreće kao igrač igrati ovakve utakmice i to se nikada ne zaboravlja. Ponosan sam na momčad, bili smo favoriti na svom terenu, što nosi pritisak, ali dobro smo odgovorili.”
Osvrnuo se i na taktiku:
“Očekivali smo defenzivnog protivnika koji čeka tranziciju. Trebalo je biti strpljiv, što ponekad znači i dosadnu utakmicu, ali htjeli smo ih ‘kuhati’ dok ih ne otvorimo. Igrači su zadržali mirnoću i nisu dopustili prilike suparniku. Kontrolirali smo utakmicu, a kada smo zabili prvi gol, bili smo bliže pobjedi.”
Na pitanje koga bi želio u finalu, Sanchez je rekao:
“S Dinamom bi bilo lijepo, velika utakmica. A protiv Gorice bismo imali priliku za osvetu.”
Pohvalio je i strijelce:
“Konačno je Gojak zabio, ovo je nagrada za njegov trud. Sretan sam i zbog Legba, nadam se je ovo njegov prvi od mnogih pogodaka.”
