Sanchez nakon prolaska u finale Kupa: ‘Rekao sam igračima koliko je to posebno’

Golove u drugom poluvremenu postigli su Amer Gojak u 71. i Dimitri Legbo u 84. minuti. Rijeka će u finalu braniti trofej na Opus Areni, a protivnik će biti bolji iz susreta Gorice i Dinama.

Trener Rijeke Victor Sanchez bio je zadovoljan nakon plasmana:

“Rekao sam igračima u svlačionici koliko je posebno igrati finale. Mnogi veliki igrači nikada nisu osjetili tako nešto. Imao sam sreće kao igrač igrati ovakve utakmice i to se nikada ne zaboravlja. Ponosan sam na momčad, bili smo favoriti na svom terenu, što nosi pritisak, ali dobro smo odgovorili.”

Osvrnuo se i na taktiku:

“Očekivali smo defenzivnog protivnika koji čeka tranziciju. Trebalo je biti strpljiv, što ponekad znači i dosadnu utakmicu, ali htjeli smo ih ‘kuhati’ dok ih ne otvorimo. Igrači su zadržali mirnoću i nisu dopustili prilike suparniku. Kontrolirali smo utakmicu, a kada smo zabili prvi gol, bili smo bliže pobjedi.”

Na pitanje koga bi želio u finalu, Sanchez je rekao:

“S Dinamom bi bilo lijepo, velika utakmica. A protiv Gorice bismo imali priliku za osvetu.”

Pohvalio je i strijelce:

“Konačno je Gojak zabio, ovo je nagrada za njegov trud. Sretan sam i zbog Legba, nadam se je ovo njegov prvi od mnogih pogodaka.”