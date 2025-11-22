Sanchez: Jako sam sretan zbog Fruka! Nismo na poziciji na kojoj želimo biti, ali…

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi. Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

Svoja razmišljanja otkrio je trener pobjedničke momčadi, Victor Sanchez.

“Jako sam sretan, prvenstveno zbog navijača. Ovo je za njih. Kao što sam rekao na presici, kad sam stigao u Rijeku oni su mi rekli – dobrodošao i Hajduk. Tako da je ova pobjeda za njih, znam koliko im znači. Jutros smo se probudili s trojica bolesna igrača koja su trebala igrati u prvih 11, Janković, Petrovič i Bogojević, morali smo ih maknuti iz momčadi.

Otpočetka sam govorio da moramo biti prilagodljivi, ja volim raditi s igračima jer su pametni. Mogu igrati na više načina, a to nam onda daje šansu da mijenjamo formaciju i pozicije igrača tijekom utakmice. To ćemo raditi i u budućnosti. Jako sam sretan i zbog Fruka, on je jako dobar dečko.”

Što je rekao igračima u svlačionici?

“Što sam rekao igračima u svlačionici? Nismo u poziciji na tablici u kojoj želimo biti, ali sezona je jako duga. Na kraju ćemo doći do rezultata, smanjit ćemo razliku za ekipama iznad nas, bit ćemo na poziciji koja nas zadovoljava. Pogledajte naš xG (expected goals metrika op.a.) u usporedbi s drugim klubovima koji su na vrhu, mi smo tu.”

Sad slijede AEK i Lokomotiva.

“AEK i Lokomotiva? Dosad smo bili potpuno fokusirani na Hajduk, sada tek krećemo s pripremama za AEK. Bit će jako teško, pokazuju odlične igre u Europi, ali mi smo tu da se i u Europi borimo za prolazak dalje.”