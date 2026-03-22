Sanchez: Dobili smo gol iz prve šanse koju su stvorili, a još uvijek smo treći

Podijeli :

Gorica je u posljednjoj utakmici 27. kola SuperSport HNL-a u Velikoj Gorici svladala Rijeku 4:0.

Junak domaće momčadi bio je Bruno Bogojević s hat-trickom, a jedan pogodak dodao je Ante Erceg. Bio je to najteži poraz Rijeke ove sezone.

Potop Rijeke u Velikoj Gorici: Bogojević hat-trickom srušio bivši klub!

Utakmicu je komentirao trener gostiju Victor Sanchez:

“Rekao sam prije utakmice koliko je za današnju utakmicu važno da budemo dobri u duelu. Nismo bili dobri u tom smislu ni u obrani ni u napadu i izgubili smo. Dobili smo gol iz prve šanse koju su stvorili. Teško je, mislim da nas je koštao umor”, rekao je Sanchez, a na pitanje što sada odgovorio je:

“Sada se moramo odmoriti i pripremiti za završnicu sezone. Još uvijek smo treći, ali sada se moramo fokusirati na to da osiguramo tu poziciju i borimo se za Kup.”