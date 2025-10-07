‘Šampion Modrić je s 40 godina profesor u Serie A, ne znam je li to dobro ili loše’

Podijeli :

Carmelo Imbesi via Guliver

Milan pod vodstvom Massimiliana Allegrija djeluje znatno drugačije nego prošle sezone – kao uigrana i mentalno jača momčad.

Da se mentalitet promijenio, potvrđuju izjave Allegrija i Rabiota nakon remija s Juventusom, kada su obojica istaknula da su “izgubljena dva boda”. O tome je govorio i bivši veznjak kluba Stefano Eranio.

“Da, on mora dati nešto više, ovako ne ide: stav je ključan, a on je jučer gotovo hodao… to nije dobro. Onda se može dogoditi da promaši gol jer i to je nogomet, pogriješiti.

Rafa ima fiziku i snagu kakvu nemaju mnogi u Europi, stoga bi mogao učiniti nešto više u pogledu volje čak i kada loptu imaju drugi, a zatim, po mom mišljenju, dodajem da on nije ‘devetka’ i nema karakteristike za igranje leđima okrenut golu. Leao ove godine riskira mnogo sjediti na klupi, sudbina je samo u njegovim rukama”, rekao je Eranio o Rafaelu Leau, prenosi MilanNews.it.

Dotaknuo se i Modrića:

“Sjajan Gabbia! Dečko se jako popravio, ima nevjerojatnu taktičku inteligenciju i raste iz utakmice u utakmicu. I vezni red je jedan od najzanimljivijih dijelova ove momčadi. Iako ako je šampion poput Modrića s 40 godina još uvijek profesor u Serie A, onda ne znam je li to dobro ili loše za naše prvenstvo. Ali on je nevjerojatno inteligentan i vrlo jak igrač, to je očito”, zaključio je.