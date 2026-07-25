Samo na SK4: Thun igra tešku utakmicu uoči Dinama, trener se žali na prednost Modrih

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Nakon što su u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka pred svojim navijačima s Dinamom igrali (1:1), nogometaši Thuna ove subote kreću u obranu naslova u švicarskom prvenstvu. Protivnik im je Luzern, a izravan prijenos dvoboja možete pratiti od 20:30 sati na programu Sport Klub 4.

Dok Modri ovog vikenda odmaraju i u potpunom miru pripremaju taktiku za odlučujući uzvrat koji se igra u utorak u 20:00 sati na Maksimiru, Švicarce čeka ozbiljan ispit u prvom prvenstvenom kolu nove sezone.

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Strateg Thuna Gian-Luca Privitelli najavio je kako će za prvenstveni okršaj s Luzernom morati promiješati karte zbog umora i zgusnutog rasporeda, pri čemu ne skriva da nezadovoljstvo prednošću Modrih koji imaju cijeli tjedan za pripremu uzvrata:

“Nismo baš sretni s ovakvim rasporedom. Dinamo ovog vikenda nema utakmicu, dok mi moramo igrati. Ipak, napravit ćemo sve što možemo, opravdanja nema.”

Švicarski prvak u novu sezonu ulazi sa znatno izmijenjenim kadrom i pod velikim opterećenjem ozljeda — izvan stroja su stožerni igrači poput Mattiasa Käita i Genisa Montolija, a kako će Thun izgledati igrati uoči dolaska na Maksimir, uživo pogledajte na Sport Klubu 4 od 20:30 sati.