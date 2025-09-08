Samo na SK: Gana i Alžir nadomak plasmanu na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

AP Photo/Anupam Nath by Guliver

Nogometaši Gane napravili su krak bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi 1-0 domaćom pobjedom protiv Malija kojom su se učvrstili na vrhu skupine I afričke zone kvalfikacija.

Jedini gol na utakmici postigao je Djiku (49).

Gana dva kola prije kraja kvalifikacija sada ima 19 bodova, tri više od drugog Madagaskara koji je na svom terenu svladao Čad sa 3-1, a četiri više od trećih Komora. Mali je ostao četvrti sa 12 bodova te je ostao bez izgleda za plasman an SP.

U skupini G Alžir je odigrao 0-0 na gostovanju kod Gvineje pa sada ima 19 bodova, odnosno četiri više od Ugande i Mozambika koji su upisali pobjede od po 2-0, Uganda protiv Somalije,a Mozambik protiv Bocvane.