Salah nakon poraza Liverpoola u Istanbulu: ‘Ovo nikada nisam doživio’

No, glavna priča s utakmice postala je atmosfera u Istanbulu. U drugom poluvremenu, kada je Mohamed Salah (32) pozvan s klupe da dobije upute prije ulaska u igru, publika je eruptirala zaglušujućim zvižducima. Bili su toliko glasni da je egipatska zvijezda Liverpoola rukama morala prekriti uši.

VIDEO / Kada se ovo dogodilo Liverpoolu ostao je bez dva trofeja

Nakon susreta, Salah, jedan od najiskusnijih igrača današnjice, priznao je da tako nešto u karijeri još nije doživio:

“Nikada u životu nisam igrao u ovakvoj atmosferi. Bilo je jako teško fokusirati se na igru. Buka s tribina je bila zaglušujuća i nismo se s time mogli nositi. Čestitam Galatasarayu na pobjedi.”