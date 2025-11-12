Šafariću novi ugovor, Varaždin ga produljio na barem još dvije godine

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

NK Varaždin službeno je objavio da je produljio ugovor s glavnim trenerom Nikolom Šafarićem do 31. svibnja 2027. godine, čime je potvrdio povjerenje u njegov dosadašnji rad i smjer kojim klub ide.

Vijest je potvrđena putem službenih kanala kluba, uz poruku da aktualni stručni stožer – Šafarić s pomoćnicima Dinom Kresingerom i Zoranom Kastelom – ostaje na klupi i u idućim sezonama.

U priopćenju kluba stoji da produljenje suradnje predstavlja „potvrdu povjerenja u stručni stožer koji je momčadi donio prepoznatljiv stil igre, stabilnost i kontinuitet rezultata“. Dodaje se da će stožer nastaviti rad s jasnim ciljem – daljnjim razvojem momčadi i napretkom u najvišem rangu hrvatskog nogometa.

Nikola Šafarić dio je Varaždina od 2022. godine. Isprva je vodio momčad kao glavni trener, a početkom 2023. preuzeo je ulogu pomoćnika Mariju Kovačeviću. Nakon što je objavljeno da Kovačević boluje od raka, Šafarić je u studenom 2023. ponovno preuzeo funkciju glavnog trenera i na toj poziciji ostao do danas.

Pod njegovim vodstvom Varaždin je odigrao 93 utakmice, upisao 33 pobjede, 28 remija i 32 poraza. Prošle sezone klub je ostvario povijesni uspjeh – 4. mjesto u HNL-u, čime je izborio nastup u Europi. U drugom pretkolu Konferencijske lige Varaždin je igrao protiv portugalske Sante Clare i ispao ukupnim rezultatom 2:3.

Ove sezone Varaždin nastavlja s vrlo dobrim rezultatima te se nakon 13 odigranih kola nalazi na 3. mjestu HNL-a s 19 osvojenih bodova, što dodatno potvrđuje kontinuitet i napredak pod Šafarićevim vodstvom.