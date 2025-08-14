Šafarić: Utakmica protiv Osijeka bit će jedna od najzahtjevnijih ove sezone

Trener Nikola Šafarić poručio je da bi to mogao biti jedan od najtežih ispita njegove momčadi ove sezone:

“Mislim da je ovo možda jedna od najzahtjevnijih utakmica ove sezone. Znam da je sezona tek počela, ali gledajući kakve protivnike možemo dobiti i u situaciji gdje i mi i oni imamo po jedan bod, mislim da nas čeka baš zanimljiva utakmica. Jako su agresivni i brzi, možda trenutačno igraju i najbrži nogomet i možda ni nemaju onoliko bodova koliko su igrom pokazali da bi mogli imati”, rekao je Šafarić pa dodao da se Varaždin mora dodatno ubrzati kako bi parirao Osječanima:

“Mislim da će ovo biti trkački jako zahtjevna utakmica. Još su agresivniji nego što su bili prošle godine, mlada su i kompaktna momčad te ih jako respektiramo. No igramo na domaćem terenu. Jedino što zabrinjava, primamo više golova nego prošle sezone i tu se moramo stabilizirati.”

Evo tko će suditi derbi Rijeke i Dinama, a tko dolazi na Poljud Fruk: Protiv Dinama želimo pokazati da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu

Domaćin neće moći računati na ozlijeđene Franu Maglicu, Luku Mamića, Laminea Bae i Petra Bočkaja, dok je Antonio Boršić suspendiran zbog crvenog kartona:

“Ima dosta problema, ali nema veze. Imamo zdrave dečke koji su spremni i koji dobro rade. Naći ćemo 14, 15 igrača koji će odraditi odličnu utakmicu te očekujemo pozitivan rezultat”, poručio je Šafarić.

Varaždinov branič Mario Mladenovski svjestan je kvalitete suparnika:

“Osijek je jako dobra ekipa koja je dobro odigrala prve dvije utakmice. Ako mi budemo pravi, mislim da će biti jedna odlična utakmica. Očekujemo da nas domaća publika podrži u što većem broju i da se na kraju zajedno veselimo.”