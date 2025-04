Šafarić uoči Rijeke: Razbili su i Dinamo i Hajduk, ali mi smo pokazali da možemo igrati protiv svih

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Za Varaždin je remi bez golova protiv predzadnje Gorice u prošlom kolu SuperSport HNL-a svakako bio razočaravajući rezultat, posebno jer su igrali na domaćem terenu i očekivala se pobjeda koja bi im učvrstila poziciju na sredini tablice. No, pred momčadi Nikole Šafarića sada je daleko veći izazov – u nedjelju od 16 sati gostuju kod Rijeke, jedne od glavnih kandidata za naslov prvaka.

Uoči tog zahtjevnog susreta 29. kola, Šafarić i ofenzivac Luka Mamić obratili su se medijima na službenoj konferenciji za novinare. Svjesni su težine zadatka koji ih čeka na Rujevici, gdje domaćin rijetko prosipa bodove, ali najavili su borbenu i discipliniranu utakmicu.

„Rade jako dobar posao i rekao bih slično kao i mi: puno bitnih igrača im je otišlo, kao i nama, ali nisu pali, čak su i dodali malo gasa i stvarno rade vrhunski. Čeka nas zahtjevna utakmica, Rijeka koja jako dobro igra i koja je kod kuće pobijedila i Dinamo i Hajduk, i to uvjerljivo. Stvarno ih jako respektiramo, ali mi također u posljednje vrijeme jako dobro igramo, dižemo se u formi i neki igrači koji su došli s problemima fizičke spreme i nekih sitnih ozljeda su se sada vratili u formu te smo svi u dobrom ritmu”, rekao je Šafarić na početku.

„Nadam se da ćemo u Rijeci biti hrabri, jer mislim da rezultat 0-0 nije opcija, bez obzira na to što igraju dvije obrambeno najbolje momčadi lige. Rijeka je kod kuće goropadna, puno zabija i jako dobro igra, tako da moramo biti konkretni i puno hrabriji u fazi napada. Aleksa Latković i Atdhe Mazari zbog ozljeda neće konkurirati u nedjelju, dok s Mateom Baraćem ne želimo riskirati, budući da još nije odradio nijedan trening”, dodao je.

Uz njega, nedjeljnu utakmicu najavio je i krilni igrač Luka Mamić, koji je istaknuo kako je raspoloženje u svlacionici jako dobro.

„Šteta što u utakmici s Goricom nismo uzeli sva tri boda. Nedostajao je samo taj pogodak, jer smo stvarno bili bolji, od prve do zadnje minute i imali puno šansi. No eto, lopta nije htjela u gol. Žal ostaje i zbog utakmice s Dinamom, u kojoj smo također imali prednost te nismo izdržali do kraja, no više žalimo za dva boda iz utakmice s Goricom. Na Rujevici naš očekuje teška utakmica, kao i svaka u ovom prvenstvu, no igramo jako dobru obranu, primamo malo golova, ali nedostaje nam taj pogodak u napadu i možda nam se već u nedjelju to vrati”, rekao je Mamić.

„Naravno, i mi idemo tamo s gardom da pobijedimo i tražit ćemo svoje prilike. Sigurno će biti trenutaka u kojima će oni biti bolji, kao i trenutaka u kojima ćemo mi biti bolji te vjerujem da možemo izvući pozitivan rezultat, pa i pobjedu”, zaključio je Mamić.

Od vodeće trojke, Varaždin najbolji rezultat ima upravo s Rijekom, a trener Šafarić ističe kako je njegova momčad pokazala da protiv svih može odigrati odlično.

„Ove sezone smo odigrali sve tri dobre utakmice i protiv Hajduka, kao i protiv Dinama gdje smo mogli izvući više bodova. Poklopilo se da smo najviše bodova osvojili upravo protiv Rijeke, ali pokazali smo da protiv svih možemo igrati odlično. Svaka utakmica je teška i ove godine teško je pobjeđivati protiv svih te se bilo kakvi problemi u momčadi tijekom tjedna mogu odraziti i na utakmicu i rezultat. Rijeka igra sličan nogomet kao mi, a možda je i tajming tih utakmica bio presudan”, zaključio je trener Šafarić.