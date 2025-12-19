Šafarić nakon drugog poraza u nizu: ‘Stanka će nam dobro doći’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Trener Varaždina je komentirao drugi vezani poraz svoje momčadi.

U prvom dvoboju 18. kola HNL-a, posljednjem u prvom dijelu sezone, nogometaši Istre 1961 svladali su u gostima Varaždin s 3-1 (1-1).

Ovom pobjedom Istra 1961 se probila na treće mjesto ljestvice. Pulska momčad ima bod više od četvrtog Slaven Belupa i sada tri više od Varaždina.

Istra 1961 je povela u 25. minuti golom Smaila Prevljaka. Samo dvije minute kasnije Ivan Mamut je bio strijelac za izjednačenje, ali su do novog vodstva gosti stigli u 46. minuti kada je varaždinsku mrežu pogodio Vinko Rozić. Sve je zaključeno novim golom Prevljaka u 68. minuti za konačnih 3-1.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao trener Varaždina – Nikola Šafarić:

“Čestitke Istri na pobjedi. Umjesto da vodimo dva razlike na poluvremenu, na kraju smo izgubili dva razlike. Imali smo preko 20 šuteva, neke prilike bilo je teže promašiti nego zabiti. Mislim da će stanka dobro doći svima. Imali smo dobru polusezonu, no moglo je biti još i bolje. Željeli smo osvojiti još koji bod, no imali smo oscilacija i nekih sitnih ozljeda. Realno je tu gdje jesmo”, poručio je strateg kluba sa sjevera Hrvatske koji je polusezonu zaključio s dva vezana poraza. Uz ovaj protiv Istre, Varaždinci su u prethodnom kolu izgubili na gostovanju kod Vukovara s 2:0.