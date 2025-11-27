Šafarić najavio Hajduk: ‘Cijela momčad mora biti na višoj razini nego protiv Dinama’

Podijeli :

xxZeljkoxHajdinjakx via Guliver

Trener Varaždina je najavio utakmicu protiv Hajduka.

Hajduk i Varaždin sastaju se u subotu na Poljudu u okviru 15. kola hrvatskog prvenstva.

Splićani će u toj utakmici pokušati popraviti dojam nakon teškog 5:0 poraza od Rijeke, dok je Varaždin u 14. kolu izgubio na Maksimiru od zagrebačkog Dinama s 3:1.

Pred putovanje u Split, konferenciju za medije održao je trener Varaždina – Nikola Šafarić:

“Napravili smo analizu i skrenuli pažnju na stvari koje nisu bile dobre na Maksimiru. Ako želimo pozitivan rezultat, cijela momčad mora biti angažiranija i na višoj razini”, kazao je u uvodu strateg Varaždina.

Tvrdi da se utakmica Hajduka i Rijeke mogla drukčije razviti da su Splićani uspjeli izjednačiti na 1:1:

“Hajduk je protiv Rijeke kod 1:0 imao stopostotnu šansu te je mogao promijeniti tijek utakmice, no Rijeka je iskoristila sve šanse i imala svoj dan. Mi moramo gledati sebe i, ako želimo kući s pozitivnim rezultatom, svi moramo biti na sto posto te odigrati maksimalno kvalitetnu utakmicu.”

Šafarić je otkrio dio plana za utakmicu na Poljudu:

“Moramo također biti mirni na lopti kako bismo ih primirili kroz posjed. Tako se pripremamo, pa ćemo vidjeti u subotu koliko ćemo se uspjeti nametnuti.”

Upitan je može li njegova momčad prikazati sličnu igru kao protiv Dinama u prvih 30 minuta:

“Odlično smo ušli u utakmicu, baš onako kako smo se pripremali i najednom sve stane. Ulovila nas je panika i počeli smo s nervoznim raspucavanjima. Puno puta sami sebi napravimo pritisak i imamo više problema sami sa sobom nego s protivnicima. Upravo je to čar trenerskog posla, da stalno drži momčad na razini i budi im svijest koliko mogu i znaju te da vjeruju u sebe i to prebace na utakmicu. Utakmica ne traje 20, 30 minuta, pa da ostaviš dobar dojam i kažeš: ‘Bili smo dobri.’ Utakmica traje 90 minuta i tko taj dan odradi cijelu utakmicu na dobroj razini, neće izgubiti.”