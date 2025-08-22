Šafarić: Nadamo se da možemo natjerati Rijeku da bude kao protiv Dinama prvo poluvrijeme

Posljednji susret 4. kola SuperSport HNL-a odigrat će se u nedjelju u 21 sat na Rujevici, gdje Rijeka dočekuje Varaždin.
Varaždin stiže na Rujevicu između dva ključna europska dvoboja Rijeke:
“Sigurno da će utakmica s PAOK-om ostaviti malo traga, ali imaju širok kadar. Trener Đalović najbolje zna koliko mu je potrošena momčad i ima kvalitetne zamjene. Teško je predvidjeti njihov sastav, no znamo na koji način igraju i koji stil igre imaju. Ne smijemo računati na njihov umor jer publika i atmosfera ih isto mogu dignuti”, zaključio je Šafarić, kojem se u sastav vraćaju se Lamine Ba, Frane Maglica i Luka Mamić, a konkurirati mogu i novi igrači Roberto Punčec i David Puclin koji su registrirani.
