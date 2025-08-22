Šafarić: Nadamo se da možemo natjerati Rijeku da bude kao protiv Dinama prvo poluvrijeme

xLukaxKolanovicx via Guliver

Posljednji susret 4. kola SuperSport HNL-a odigrat će se u nedjelju u 21 sat na Rujevici, gdje Rijeka dočekuje Varaždin.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Varaždina, Nikola Šafarić, koji je prije svega čestitao Rijeci na pobjedi protiv PAOK-a u prvom dvoboju play-offa Europa lige:

“Odigrali su odličnu utakmicu te je to važna pobjeda i za Rijeku i za hrvatski nogomet”, rekao je Šafarić.

U posljednjim međusobnim susretima Varaždin je redovito stvarao velike probleme Rijeci:

“Očekujem tešku utakmicu. Igramo protiv prvaka Hrvatske koji igra dobro. Pokazali su dva lica, jedno dobro, jedno malo slabije i nadamo se da ih mi možemo natjerati da budu kao što su bili prvo poluvrijeme protiv Dinama, ali znamo koliko dobro igraju kod kuće gdje su nošeni i odličnom publikom i dobrom atmosferom. Moramo biti agresivni, čvrsti i ne smijemo dopustiti da se oni razmašu jer ako će voditi igru 90 minuta, teško će se biti cijelo vrijeme braniti.”

Varaždin stiže na Rujevicu između dva ključna europska dvoboja Rijeke:

“Sigurno da će utakmica s PAOK-om ostaviti malo traga, ali imaju širok kadar. Trener Đalović najbolje zna koliko mu je potrošena momčad i ima kvalitetne zamjene. Teško je predvidjeti njihov sastav, no znamo na koji način igraju i koji stil igre imaju. Ne smijemo računati na njihov umor jer publika i atmosfera ih isto mogu dignuti”, zaključio je Šafarić, kojem se u sastav vraćaju se Lamine BaFrane Maglica Luka Mamić, a konkurirati mogu i novi igrači Roberto Punčec David Puclin koji su registrirani.

