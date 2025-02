Šafarić: Hajduk će protiv nas imati težak posao, a nadam se da Livaja neće biti u top izdanju

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin na Poljud (subota, 17:30) stiže nakon velike pobjede protiv Rijeke (1:0) u prošlom kolu, a Hajduk je doživio neugodan poraz kod Lokomotive 3:2.

Momčad Nikole Šafarića jedno je od ugodnih iznenađenja sezone i bori se za europska natjecanja, a trener Varaždina optimistično iščekuje put u Split.

“To što u Splitu trenutačno nisu najboljeg raspoloženja ne znači da će utakmica biti lagana i da se moramo laganije pripremati za nju. Svaka utakmica je posebna priprema. Znamo kako je teško igrati u Splitu, protiv Hajduka. Imaju odličnu energiju, veliku podršku navijača i dosta dobro igraju kod kuće te ih se teškopobjeđuje“, rekao je Šafarić pa nastavio:

“Respektiramo Hajduk, ali moramo raditi na svojoj igri i pokušati se nametnuti što je veći period igre moguće.”

Što se tiče igračkog kadra, i ovog tjedna postoje manji problemi s Lamineom Baom, Dimitrom Mitrovskim i Oliverom Zelenikom, no trener Šafarić se nada da će se igrači oporaviti do kraja tjedna i biti spremni za utakmicu.

“Očekujem čvrst i agresivan Hajduk. Sigurno da će sve napraviti da pobjede tu utakmicu jer u ova dva kola nisu napravili bodovni saldo koji su očekivali što će im biti teret. Moramo biti strpljivi, puni samopouzdanja i kroz posjed i igru pokušati se nametnuti i malo ih umrtviti. Sigurno će biti agresivni i od prve minute, vođeni svojom publikom, krenuti furiozno.”

Posljednja utakmica protiv Hajduka odigrana je na domaćem terenu, a Varaždin je slavio s 1:0, no trener Šafarić naglašava da će subotnja utakmica biti potpuno drugačija.

“Sigurno da će subotnja utakmica biti puno drugačija jer igrati protiv Hajduka kod kuće i u gostima nije isto, ali ta neka vizija i pristup bit će slični. Moramo napraviti dobru analizu i prenijeti to na igrače te kroz treninge dogovoriti kako točno želimo izgledati.”

Osvrnuo se i na ključnu ulogu Marka Livaje u momčadi Hajduka, ističući kako on pravi razliku protiv svake momčadi.

“Nadamo se da neće biti u top izdanju protiv nas, ali ako bude, bit će to dobar izazov za našu zadnju liniju, ali i cijelu momčad kako bismo ga probali staviti u naše okvire i kako ne bi bio preopasan za nas. Mada ta njegova individualna kvaliteta sigurno dolazi do izražaja, mi imamo dobru kvalitetu, uigrani smo, primamo malo golova i Hajduk će protiv nas imati težak posao. To što primamo malo golova uspjeh je cijele momčadi, ne samo zadnje linije i vratara. Svi igrači u momčadi podređeni su jedni drugima i to je ključ uspjeha“, zaključio je Šafarić.