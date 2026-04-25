SAD se oglasio oko Irana na SP-u: Dobrodošli su, ali…

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Image

Američki državni tajnik Marco Rubio pokušao je stišati nagađanja o mogućem izostanku Irana sa FIFA Svjetskog prvenstva koja su se pojavila nakon priča da bi Italija mogla zauzeti njihovo mjesto.

“Iranska nogometna reprezentacija je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo”, izjavio je Rubio, no pritom je naglasio da ulazak u SAD neće biti omogućen osobama povezanim s Iranskom revolucionarnom gardom koju SAD smatra terorističkom organizacijom.

Iranske vlasti omogućit će nogometašima nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u FIFA ima plan, pojavila se nova reprezentacija koja hoće zamijeniti Iran na SP-u

Posebno je istaknuo da se to odnosi na pojedince koji bi mogli pokušati ući u zemlju kao dio medijske, organizacijske ili tehničke pratnje.

Rubio se dotaknuo i spekulacija o mogućoj zamjeni Irana:

“Nitko iz SAD-a nije rekao Iranu da ne može doći. Ne znam odakle to dolazi, osim iz spekulacija da bi oni mogli odlučiti ne doći i da bi Italija tada popunila njihovo mjesto. Ali to je samo ako oni odluče ne doći”, poručio je.

Pozadina cijele priče povezana je s prijedlogom američkog izaslanika Paola Zampollija, koji je sugerirao da bi Italija mogla uskočiti umjesto Irana zbog aktualnih geopolitičkih napetosti. Talijanski sportski dužnosnici brzo su odbacili takvu ideju, naglašavajući da se plasman na Svjetsko prvenstvo mora izboriti na terenu. Uostalom, Italija se nije uspjela kvalificirati na treći uzastopni Mundijal.

Prema trenutačnom stanju, Iran i dalje ostaje sudionik turnira. FIFA zasad inzistira na tome da se utakmice Irana igraju prema planu, a predsjednik Gianni Infantino potvrdio je da Iran nije zatražio povlačenje.

Iran bi u skupini G trebao igrati protiv Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom, a utakmice su predviđene u Los Angelesu i Seattleu.

Važno je napomenuti i da Italija, čak i u slučaju eventualnog odustajanja Irana, ne bi automatski bila prvi izbor za zamjenu. Prema navodima Associated Pressa, u takvom bi scenariju prednost vjerojatno dobila reprezentacija iz Azijske nogometne konfederacije, a ne europska selekcija koja se nije kvalificirala.