SAD razbile suparnika na startu SP-a: Pogledajte golijadu

Sjedinjene Države nisu mogle poželjeti bolji početak Svjetskog prvenstva nakon što su u Los Angelesu pobijedile Paragvaj sa 4-1 u susretu skupine D.

Amerikanci su sjajnom predstavom na SoFi stadionu u Los Angelesu, posebno u prvom poluvemenu kada su zabili tri gola, otvorili svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sjedinjene Države su se tako pridružile Meksiku, koji je također startao pobjedom, dok je treći suorganizator Kanada ušla u turnir remijem.

Momčad koju vodi Argentinac Mauricio Pochettino sve je obavila u prvom poluvremenu postigavši tri gola, u nastavku je Paragvaj zaprijetio, no četvrti gol domaćina sve je razriješio.

Sjedinjene Države su postigle samo tri gola u četiri utakmice na Svjetskom prvenstvu u Kataru prije četiri godine, a nikada prije nisu postigle više od tri gola na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva.

Počelo je sjajno za domaćine, poveli su već u sedmoj minuti nakon autogola Damiana Bobadille. Weston McKennie je započeo akciju i pronašao Christiana Pulisica u kaznenom prostoru, prije nego što se lopta odbila od paragvajskog braniča Damiana Bobadille i završila u mreži.

Nakon pola sata igre već je bilo 2-0. Pulišić je probio stranu, vratio povratnu loptu do Baloguna koji je pogodio za 2-0. Isti je igrač u samoj završnici prvog dijela zabio i treći gol. Malik Tilmann je uputio odličnu loptu do napadača Monaca koji se riješio dvojice čuvara i pogodio u gornji desni kut za 3-0.

Time je postao prviAmerikanac nakon 1930. godine koji je u prvom poluvremenu neke utakmice na SP-u zabio dva gola. Posljednjem je to uspjelo Bertrandu Patenaudeu koji je na prvom World Cupu u 3-0 pobjedi protiv Paragvaja zabio tri gola.

Pulišić, koji je sudjelovao u akcijama kod prva dva gola, ostao je u poluvremenu u svlačionici, nagađa se zbog ozljede.

U drugom dijelu domaćin je mirno držao prednost. Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricia, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Giovanni Reyna pogodivši u posljednjim trenucima za 4-1.

Sve golove pogledajte OVDJE.

U drugom susretu iz ove skupine sutra se sastaju Australija i Turska. Drugo kolo je na rasporedu 19. lipnja, a sastaju se SAD – Australija, te Turska – Paragvaj.

SAD – PARAGVAJ 4-1

LOS ANGELES. Stadion SoFi – 70.492 gledatelja; Sudac: Makkelie (Niz);

Strijelci: 1-0 Bobadilla (7-ag), 2-0 Balogun (31), 3-0 Balogun (45+4), 3-1 Mauricio (73), 4-1 (Reyna 90+7);

Žuti kartoni: Adams / Caceres, Almiron, G. Gomez, Arce, Alonso

SAD: Freese – Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson – Tillman (od 82. Reyna), Adams – Dest (od 72. Weah), McKennie, Pulisic (od 46. Berhalter) – Balogun (od 72. Pepi)

PARAGVAJ: Gill – Caceres (od 79. Velazquez), Alonso, Alderete, G. Gomez – D. Gomez (od 79. Romero), Bobadilla (od 46. Mauricio), Cubas, Almiron (od 79. Sosa) – Sanabria (od 62. Arce), Enciso