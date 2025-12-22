S juniorima Hajduka igrao finale Lige prvaka mladih, sad odlazi s Poljuda

Podijeli :

Miro Gabela/Hajduk.hr

Još jedan igrač odlazi s Poljuda.

Marko Capan odlazi iz Hajduka i trebao bi potpisati za litavski Žalgiris.

Mladom veznjaku ističe ugovor s Hajdukom idućeg ljeta, ali Hajduk ga neće pustiti besplatno već će za njega dobiti određenu odštetu čiji iznos u ovom trenutku nije poznat, piše Index.

Capan je ove sezone upisao tek jedan nastup ove sezone u Hajduku, odigrao je 45 minuta protiv azerbajdžanske Zire u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu u remiju 1:1.

Akademiji Hajduka se priključio ljeti 2020. Juniorska karijera će mu ostati obilježena velikim uspjehom igranja finala Lige prvaka mladih protiv nizozemskog AZ Alkmaara u kojem su Bijeli izgubili 5:0.

Za seniore Hajduka je debitirao u veljači 2023. dok je trener bio Ivan Leko te je u prve dvije utakmice upisao dvije asistencije protiv Varaždina i Gorice.

U ljeto 2023. godine priključio se Širokom Brijegu na posudbi i tamo proveo godinu dana. Karijeru u Hajduku završava s ukupno 11 nastupa, a na društvenim mrežama je već najavio svoj odlazak objavom snimke s autoceste uz poruku “jedno poglavlje zatvoreno”.