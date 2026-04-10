Rumunj izazvao kontroverze na utakmici Barcelone i Atletica, a sada je suspendiran do kraja sezone?

Utakmicu su obilježile sporne situacije oko crvenog kartona i nedosuđenog jedanaesterca, što je razljutilo trenera Barcelone Hansija Flicka.

Barcelona podnijela žalbu UEFA-i zbog suđenja protiv Atletica u Ligi prvaka

Prema navodima španjolskih medija, konkretno radijske emisije “El Partidazo” na postaji COPE, UEFA mu najviše zamjera pogrešku kod isključenja Paua Cubarsija. Umjesto izravnog crvenog kartona, prvo mu je pokazao žuti, a odluku je promijenio tek nakon VAR intervencije. Zbog toga je navodno maknut s popisa sudaca za završnicu natjecanja.

Španjolski novinar Isaac Fouto rekao je: “Sudac sa sinoćnje utakmice više neće suditi, ali zbog pogreške što Cubarsiju nije odmah pokazao crveni karton.”

Flick je posebno bio ljut zbog situacije u kojoj Marcu Pubillu nije dosuđeno igranje rukom u kaznenom prostoru, nakon što je uzeo loptu u ruke poslije kratkog dodavanja vratara.

“Ne znam zašto VAR nije intervenirao”, izjavio je za Movistar. “Svi griješimo, ali čemu onda služi VAR? To ne mogu shvatiti. Trebao je biti jedanaesterac, drugi žuti i crveni karton. Ovakve se stvari ne smiju događati.”