Rudeš doveo golmana Bayerna: ‘Neuer mi je pomogao s nekim savjetima’

Hit-transfer zagrebačkog drugoligaša!

NK Rudeš napravio je vjerojatno i najveći transfer ovog ljeta u drugom razredu hrvatskog nogometa – iz minhenskog Bayerna stigao je 19-godišnji vratar Anthony Pavlešić, član hrvatske U-21 reprezentacije.

“Dolazak Anthonyja u Rudeš plod je uspješnog posjeta čelnika našega kluba minhenskom Bayernu u studenome prošle godine, kada se i počelo razgovarati i pregovarati o ovome transferu, kao i ostalim transferima koji uskoro dolaze”, poručili su iz zagrebačkog drugoligaša.

Pavlešić je rođen 31. siječnja 2006. u Fairfieldu, u Australiji, gdje je i započeo nogometni put u Sydney Unitedu. Široj se javnosti predstavio kao kapetan Western Sydney Wanderersa, a 2023. potpisao je trogodišnji ugovor s Bayernom. Za drugu momčad njemačkog giganta debitirao je u Regionalligi, dok je u međuvremenu dobio priliku trenirati i sa seniorima.

U travnju ove godine promijenio je sportsko državljanstvo i odlučio nastupati za Hrvatsku, što je organizirao stožer mlade reprezentacije na čelu s Ivicom Olićem. “Hrvatska mi je uvijek bila u srcu i prelazak je bio logičan korak za moju karijeru i identitet,” rekao je tada Pavlešić.

Nedavno je govorio o tome kako posebno pamti iskustva s treninga uz legendarnog Manuela Neuera: “Neuer mi je pomogao s nekim sitnicama i savjetima tijekom treninga. Sjajan je i svi su dobri prema meni. Puno puta pričao je kako je bio na praznicima u Hrvatskoj i koliko mu je bilo predivno.”

Osim nogometa, povezan je i s hrvatskom kulturom i tradicijom. “Slušam hrvatsku glazbu. Obožavam Olivera Dragojevića, svi znaju da je najbolji svih vremena. Moja omiljena hrvatska hrana? Punjena paprika, sto posto!”

Pavlešić je prošle sezone za Bayern II upisao devet nastupa i primio devet pogodaka. Rudeš vjeruje da su ovim transferom dobili modernog, visokog i tehnički izvrsno školovanog vratara naviknutog na ritam elitnog nogometa.