Rožman: Neka Hajduk dođe u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Osijek i Hajduk u četvrtom kolu SuperSport HNL-a sastaju se na Opus Areni u nedjelju u 18:30.

Hajduk je u prve tri utakmice upisao maksimalan učinak od tri pobjede, jednako kao i vodeći Dinamo, ali zbog slabije gol-razlike nalazi se na drugom mjestu. Osijek je startao lošije – nakon tri kola ima samo dva boda i još nije postigao gol.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Osijeka Simon Rožman:

“Pomiješani su mi osjećaji u kontekstu toga da imamo veliku podršku i zajedništvo unutar kluba, da osjećamo i potporu sa strane pa i vas predstavnika medija, ali nas rezultat nije nagradio za ono što smo pokazali do sada. Imamo veliku želju i ambiciju, to je put kojega trebamo nastaviti, samo se smiriti što se tiče terena u smislu kvalitetnije završnice.

Svakako se dečki dobro osjećaju i spremni su, želimo prezentirati ono što smo i do sada te razveseliti sve naše navijače kojima bih se htio zahvaliti za pozitivnu atmosferu iako rezultatski nismo napravili što smo htjeli, bez obzira što znamo i s kime smo igrali. Jakupović nam se vratio, a znamo koliko je bitan za našu momčad i sigurno nam može puno pomoći, vidjet ćemo u kolikoj mjeri već u nedjelju. Želimo razveseliti navijače”, rekao je Rožman pa se dotaknuo Hajduka:

Garcia: Na Poljudu smo Dinamo trebali pobijediti 6:1, Hajduk donosi puno klikova novinarima Hajduk i Garcia u nedjelju gostuju u Osijeku, jedna stvar posebno ‘upada u oko’

“Hajduk je u dobrom momentu, barem što se tiče domaćeg prvenstva. Znamo praktički sve o njima, dobro se pozicioniraju u srednjoj zoni, stvaraju često igrača više u sredini terena, a dobri su i u prekidima… Vjerujem da će oni krenuti sa svim svojim snagama, dakle i s Livajom. Imaju puno iskusnih i provjerenih igrača, koji su svakako i kvalitetni. I neka su u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo. Mislim da smo se dobro pripremili za njih, ali najviše pozornosti posvećujemo sebi, kako bismo bili što učinkovitiji.

Sadržaj nam je dobar, ali to se treba potvrditi i u brojkama. Put kojim idemo nije lagan, zaslužili smo više od osvojenoga, ali nema plakanja. Suparnici su nam bili iz vrha ljestvice, vidjeli smo da smo konkurentni svima, možda smo u nekim situacijama bili i bolji od njih, ali ne dovoljno da bismo to riješili u svoju korist. I u svakoj sljedećoj utakmici, a posebno na domaćem terenu svakako ćemo htjeti pobjedu.”

Za kraj, slovenski strateg upitan je hoće li što mijenjati za susret sa Splićanima:

“Što se nas tiče, razmišljamo o svim opcijama kako bismo izgledali još bolje, prije svega konkretnije. Razmišljamo i o nekim promjenama, čak i o nekim sitnicama, možda u nekim takvim segmentima možemo iznenaditi protivnika. U zadnje dvije utakmice smo imali čistu mrežu, ako već ne dobijemo utakmicu, ne dopuštamo da je izgubimo, a to je uvijek dobro.

S obzirom na jačinu dosadašnjih suparnika, nisu nam ni stvorili previše situacija pred našim golom. No, ponovit ću kako nemam ništa od tapšanja po ramenima, da sve skupa izgleda dobro, jasno je da se igra za bodove. Htio bih i jedno i drugo: da je sadržaj tako dobar da nas nagradi i rezultat”, zaključio je trener Osijeka.