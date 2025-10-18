Rožman nakon poraza na Maksimiru: ‘Nevjerojatno je što se nama događa’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo je na Maksimiru svladao Osijek 2:1 u 10. kolu SuperSport HNL-a.

Plavi su poveli već u trećoj minuti preko Scotta McKenne, a Sergi Dominguez povećao je na 2:0 u 14. minuti. Osijek je smanjio u 70. preko Šimuna Mikolčića, no do izjednačenja nije stigao.

Trener Osijeka Simon Rožman nakon utakmice dao je izjavu za MAXSport.

“Čestitke Dinamu na pobjedi. Jako smo loše ušli u utakmicu, dva stopera su nam dala dva gola. Uspjeli smo se smiriti, dali smo gol i vratili se u utakmicu, ali malo nam je nedostajalo da ipak dođemo do boda”, rekao je Rožman pa se onda osvrnuo na činjenicu da je Osijek na zagrijavanju ostao bez dva igrača:

“Nevjerojatno je što se nama događa, ozlijedila su nam se dva igrača na zagrijavanju. Vrbančić nam je igrač na kojem temeljimo plan igre, Toure nam je isto bitan, a bez njih ostanemo prije početka utakmice. Išli smo s tri iza da nam se ne dogodi ovo što nam se dogodilo, svejedno nam se dogodilo.”

“Šteta je što smo imali 20 minuta u kojima smo mogli napraviti i veći pritisak, ali nismo i Dinamo je zasluženo slavio. Skupili smo se u četvrtak, imamo osam reprezentativaca koji u reprezentacijama ne igraju, tako da smo zapravo izgubili 10-12 dana za bilo kakvu pripremu. Imamo sad težak raspored, ali idemo iz kruga u krug, imamo mladu ekipu koja mora biti svjesna da je svaka nova utakmica nova borba”, dodao je.