Rožman nakon novog kiksa Osijeka: ‘Ljudi su nas prebili, daleko najgora utakmica ovog dijela sezone’

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Osijeka nije skrivao nezadovoljstvo poslije novog poraza.

U drugoj subotnjoj utakmici devetog kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa su osvojili tri domaća boda, svladali su Osijek s 2-1 (1-0).

Slaven Belupo je poveo već u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua, dok je u 59. minuti Ante Šuto povećao na 2-0. Na drugoj strani jedini je strijelac bio Luka Jelenić u 94. minuti.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao vidno nezadovoljni trener Osijeka – Simon Rožman:

“Čestitam Slaven Belupu na pobjedi. Danas se nismo pojavili na terenu, posebno u prvom poluvremenu, radili smo sve suprotno dogovorenom. Ljudi su nas prebili u duelima, bojimo se igrati s loptom. Ovo je bila daleko najgora utakmica u ovom dijelu sezone”, poručio je.

“U drugom poluvremenu bili smo blizu, pogodili dvije vratnice, ali nismo zaslužili više od toga. Ne bih rekao da su razlog izostanci, cijelu sezonu igramo bez šest ili sedam igrača. Htjeli smo od prve sekunde raditi visoki pritisak, a završili smo u niskom bloku. Nevjerojatno i neshvatljivo”, zaključuje Slovenac.

Slaven Belupo je sada šesti na ljestvici i ima 12 bodova koliko i treći Varaždin, četvrta Lokomotiva te peta Istra 1961. Osijek je skliznuo za jedno mjesto i nalazi se na osmoj poziciji.