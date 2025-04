Rožman: Čestitam igračima, danas smo dobili vrhunskog Hajduka

Podijeli :

NK Osijek

Slovenski strateg je uspio preokrenuti formu posrnulog slavonskog prvoligaša.

U susretu 32. kola HNL-a Osijek je kao domaćin na Opus Areni svladao Hajduk sa 2-0 (0-0).

Domaći su do vodstva stigli nakon što se u 71. minuti udarac Hrvoja Babeca sa 25 metara odbio od vratnice u leđa gostujućeg vratara Ivana Lučića pa u mrežu, dok je konačni rezultat postavio Arnel Jakupović u petoj minuti sudačke nadoknade.

Za Osijek je ovo druga pobjeda protiv vodećeg dvojca na ljestvici u četiri dana, u srijedu je sa 2-0 svladao Rijeku na Rujevici.

Osječani su konačno ušli u bolju formu, a Simon Rožman je svoje osjećaje podijelio na konferenciji za medije:

“Prvo bih čestitao svojim igračima, danas smo dobili vrhunskog Hajduka, to je velika stvar za nas. Vladala je lijepa atmosfera na stadionu. Nismo još tu da na najbolji način iskoristimo igrača više. Nisam želio izvaditi Bukvića, ali morao sam zbog taktičkih razloga. Kada sam mu to rekao, odgovorio mi je: ‘Šefe, sve za ovu ekipu’. I to je stav koji želim”, započeo je slovenski stručnjak.

Osvrnuo se na naporni ritam s kojim se njegova momčad suočava:

“Najveći problem nam je taj da nemamo treninge. Ovaj tjedan smo išli iz utakmice u utakmicu. Idemo u pravom smjeru, bili smo okomiti, opasni. U fazi obrane im nismo dali puno, ali smo svjesni da nije sve idealno. Imamo bazu, dečki naporno rade i pokušat ćemo na najbolji način završiti sezonu. Mislim da je ovo danas bila reklama za cijelu ligu. Prepune tribine, dobra atmosfera. Mi smo upisali dvije pobjede, ali nemamo vremena za veselje.”