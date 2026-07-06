Rooney podijelio svoju anegdotu i bez zadrške poručio o ‘slučaju Balogun’: ‘Apsolutna sramota!’

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AP Photo/Alex Brandon, File via Guliver

Wayne Rooney oštro je kritizirao odluku Fife da odgodi suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, poručivši da je način na koji je riješen cijeli slučaj "apsolutna sramota".

Balogun je isključen u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, ali će unatoč crvenom kartonu biti na raspolaganju izborniku SAD-a za četvrtfinalni dvoboj protiv Belgije.

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Američki napadač prvotno je trebao propustiti iduću utakmicu zbog izravnog crvenog kartona, ali je Fifa u nedjelju navečer objavila da se suspenzija od jedne utakmice odgađa na razdoblje od godinu dana.

Odluka je izazvala brojne reakcije u nogometnoj javnosti, posebno zbog činjenice da je Balogun ostao u konkurenciji za nastup u jednom od najvažnijih mečeva turnira.

Tijekom gostovanja u BBC-jevom studiju, Rooney je podsjetio na vlastito iskustvo iz 2012. godine, kada je zbog suspenzije propustio početak Europskog prvenstva.

“Mislim da je to apsolutna sramota, stvarno tako mislim. Znam da je to bila Uefa, ali ja sam dobio kaznu od tri utakmice uoči Europskog prvenstva 2012. Trebao sam propustiti sve tri utakmice u skupini i rečeno mi je da će mi treću utakmicu kazne ukinuti ako odem u Švicarsku i odradim trening s klincima. Pristao sam na to jer nisam htio kaznu od tri utakmice, ali smatrao sam da je to pogrešno”, rekao je Rooney.

Nekadašnji kapetan Engleske smatra da je Fifa trebala donijeti jasnu odluku – ili potvrditi isključenje ili ga u potpunosti poništiti.

“U ovom slučaju, ili poništite crveni karton, što je vjerojatno ispravna odluka, pa onda može igrati. Ali suspendirati kaznu na godinu dana? To je apsolutna sramota. Infantino bi se trebao sramiti zbog ovoga”, poručio je Rooney.

Slučaj Balogun i dalje izaziva podijeljena mišljenja, a nakon Zlatana Ibrahimovića i Thomasa Tuchela, Rooney je postao još jedno veliko nogometno ime koje se javno oglasilo povodom kontroverzne odluke Fife.