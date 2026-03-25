Ronaldov sin potpisuje za Real Madrid?

Najstariji sin Cristiana Ronalda trenirao je s kadetskom momčadi madridskog kluba, što upućuje na mogući dolazak u skoroj budućnosti. Petnaestogodišnji napadač priključen je ekipi Cadete A i isproban na krilnoj poziciji, a plan je da nastavi trenirati u Valdebebasu još nekoliko dana.

Cristiano Jr. trenutačno je član akademije Al Nassra, gdje je stigao nakon očevog transfera 2022. godine. Potencijalnim povratkom u Madrid nastavio bi njegovim stopama, s obzirom na to da je već igrao u mlađim kategorijama Manchester Uniteda i Juventusa. Iako je rođen u SAD-u, nastupa za Portugal te je već debitirao za U-15 reprezentaciju.

Mogući dolazak u Madrid otvara i pitanje budućnosti njegova oca, koji ima ugovor s Al Nassrom do 2027. i još uvijek cilja na brojku od 1000 golova u karijeri. Cristiano Ronaldo Junior u lipnju puni 16 godina, čime od sljedeće sezone stječe pravo nastupa za juniorsku momčad.