Ronaldo doznao kaznu za crveni karton protiv Irske

Disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacija (FIFA) kaznila je Cristiana Ronalda s jednom utakmicom neigranja zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Irske u kvalifikacijama za SP 2026. godine, objavili su portugalski mediji.
Ronaldo je isključen nakon što je laktom udario domaćeg stopera Daru O’Shea u 61. minuti utakmice.
Portugalskoj zvijezdi je prijetila kazna od tri utakmice, što bi značilo da propušta prve dvije utakmice u skupini Svjetskog prvenstva. Međutim, FIFA je suspendirala Ronalda na smo jednu utakmicu, uz dvije utakmice uvjetno.
Ronaldo je tako već odslužio kaznu nakon što je propustio utakmicu protiv Armenije koju su odabranici Roberta Martineza dobili s 9-1 i osigurali nastup na Mundijalu.
Za Ronalda će SP u SAD, Meksiku i Kanadi biti šesti u karijeri, a do sada je za Portugal nastupio 226 puta i postigao 143 gola.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!