‘Ronaldo bi bio vrhunski kickboksač’

Zanimljivo, Ronaldo i Topuria prošle su godine imali javni prijepor nakon što je Portugalac predvidio njegov poraz od Maxa Hollowaya, no Topuria je tada slavio.

WOW FC je španjolska MMA organizacija poznata po razvoju lokalnih talenata, a Topuria je u suvlasništvo ušao prošle godine. Ronaldo je ovaj četvrtak objavio da se pridružuje projektu kao novi dioničar.

Vijest je oduševila i poznatog boksača Ryana Garciju, koji je poručio da bi Ronaldo mogao biti odličan kickboksač: