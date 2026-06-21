Ronaldinho ulazi u nogometni biznis: Postao jedan od vlasnika talijanskog kluba

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REUTERS/Jakub Porzycki via Guliver

Legendarni Ronaldinho ponovno će istrčati na teren. Nakon što je potvrđeno da će zaigrati za talijansku Ravennu, stižu informacije da je bivši osvajač Zlatne lopte postao i jedan od suvlasnika kluba iz Serie C.

Cijeli projekt pokrenuo je predsjednik Ravenne Ignazio Cipriani, dugogodišnji prijatelj brazilske zvijezde. Njihova suradnja najavljena je još krajem prošle godine, kada se Ronaldinho pojavio sa šalom kluba, a sada je dogovor i službeno realiziran.

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Brazilac će financijski sudjelovati u projektu, dok će njegov igrački angažman biti simboličan. Plan je da nastupi u jednoj utakmici, bez ozbiljnije uloge u momčadi tijekom sezone.

“Nove boje, isti osmijeh. Jedva čekam ponovno zaplesati s loptom kako bih ispisao novu priču s obitelji Cipriani. Nogomet je za mene oduvijek bio radost i veselim se što ću taj duh donijeti u Ravennu”, izjavio je Ronaldinho.

Iako bi se mogao pojavljivati na treninzima i klupskim događanjima, njegova glavna uloga bit će izvan terena.

“Proveo sam 24 godine u Sjedinjenim Državama, ali Ravennu i dalje smatram svojim domom. Dovesti Ronaldinha nešto je apsolutno izvanredno za klub. Bio je moj idol, a njegov utjecaj na nogomet nadilazi ono što je postigao na terenu”, rekao je Cipriani.

Ravenna je klub iz regije Emilia-Romagna, a najveće uspjehe ostvarila je tijekom devedesetih godina, kada je nastupala u Serie B.