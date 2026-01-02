Ronalda ipak sustižu godine? Njegovom sjajnom nizu došao je kraj u 2025. godini

Podijeli :

Cristiano Ronaldo prošle je godine s Portugalom osvojio Ligu nacija, no 2025. će mu ostati zapisana i po jednom neuobičajenom podatku – prvi put nakon 2009. nije postigao nijedan hat-trick.

Legendarni Portugalac, koji se približava 41. godini, tijekom karijere odigrao je čak 66 utakmica na kojima je zabio tri ili više pogodaka.

Svoj prvi hat-trick upisao je u siječnju 2008. u dresu Manchester Uniteda protiv Newcastlea, a već u svibnju iste godine ponovio je taj učinak kao igrač Real Madrida protiv Mallorce. Time je započeo impresivan niz koji je trajao 15 godina – od 2009. do 2024. u svakoj kalendarskoj godini barem jednom je postizao tri gola na utakmici. Taj je niz prekinut u 2025. godini.

Najefikasnija mu je bila 2011., kada je čak devet puta ostvario hat-trick. Prvi put je tri gola za portugalsku reprezentaciju zabio u rujnu 2013., u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske. Ukupno je za nacionalnu momčad ostvario deset hat-trickova, a posljednji u listopadu 2021. protiv Luksemburga.

Posljednji put tri ili više pogodaka na jednoj utakmici Ronaldo je postigao u svibnju 2024., kada je njegov Al Nassr s uvjerljivih 6:0 slavio protiv Al Wehde.