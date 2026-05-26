Romano: Novi hrvatski drugoligaš prodao je 18-godišnjaka za dva milijuna eura

Belgijski Antwerp blizu je dovođenja 18-godišnjeg Carlosa Mejíe iz Kustošije, a prema informacijama Fabrizija Romana transfer bi trebao iznositi oko dva milijuna eura.
Mladi kolumbijski veznjak iza sebe ima sezonu u kojoj je odigrao 26 utakmica za zagrebački klub i bio važan dio momčadi koja je izborila plasman u drugi rang hrvatskog nogometa. U Kustošiju je stigao početkom 2025. godine, a samo nešto više od godinu dana kasnije napravit će veliki korak u karijeri odlaskom u belgijsku ligu.
Belgijski mediji navode kako je riječ o prilično riskantnom poslu jer Mejía dolazi iz hrvatske treće lige, a odšteta od dva milijuna eura neuobičajeno je visoka za igrača iz tog ranga natjecanja.
Kustošija je posljednjih godina poznata po unosnim transferima mladih talenata pod vodstvom Andyja Bare, koji je ranije realizirao poslove poput odlazaka Mikayila Fayea u Barcelonu, Rodolfa Aloka u MLS i Dina Klapije u RB Leipzig.
🚨🇧🇪 Royal Antwerp agree €2m package deal for 2007 born talent Carlos Mejia to join from Kustosjia. pic.twitter.com/IqmtOdvG6V
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026
