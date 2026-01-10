Roma u drugom poluvremenu slomila Sassuolo i skočila na treće mjesto

Nogometaši Rome na svom su Olimpicu nadjačali Sassuolo s 2-0 u dvoboju 20. kola talijanske Serie A.
Roma je bila bolja, pogotovo u drugom poluvremenu, a dominaciju je u pogodak pretočila tek u 76. minuti. Lijepu je asistenciju upisao Soule, dok je glavom Kone svladao suparničkog vratara i pogodio za 1-0.
Odmah nakon toga je uslijedila kompletna odluka ogleda, Soule je neometan s desetak metara pogodio za 2-0.
Privremeno je Roma skočila na treće mjesto ljestvice i ima isti broj bodova kao drugi Milan. Inter je prvi s tri boda više.
