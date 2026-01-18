Roma se osvetila Vlašićevom Torinu za poraz u Kupu

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver

Nogometaši Rome ugrabili su ove nedjelje tri prvenstvena boda nakon što su u gostima svladali Torino s 2-0 u 21. kolu talijanske Serie A.

Rimljani su se tako osvetili ovom suparniku koji ih je prije nekoliko dana pobijedio na Olimpicu i izbacio iz talijanskog Kupa.

Novi igrač Rome, Nizozemac Donyell Malen, postigao je dva pogotka, u 23. i 26. minuti. Prvi mu je gol poništen nakon VAR provjere, ali ne i drugi kada mu je lijepo asistirao Dybala. Upravo je Argentinac Dybala dodatno približio Romu pobjedi kada je u 72. minuti zabio za konačnih 2-0.

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, a Roma je preskočila Juventus na ljestvici i ponovno je četvrta.