Roma lako sredila Genou, ali priča večeri bio je Daniele De Rossi

Roberto Ramaccia IPA Sport via Guliver Images

U posljednjem susretu 17. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je pobijedila Genou sa 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

Domaćin je sav posao obavio u prvih pola sata utakmice postigavši tri gola.

Matias Soule je doveo Romu u prednost u 14. minuti, pet minuta kasnije među strijelce se upisao i Manu Kone, a u 30. minuti pogodak je postigao i Evan Ferguson. U 88. minuti je Jeff Ekhator tek ublažio poraz.

Genou vodi bivša legenda Rome Daniele De Rossi koji je ovacijama dočekan na Olimpicu.

“Slavimo onoga koji nam nikada neće biti protivnik”, kazao je spiker utakmice nakon čega je na semaforu obavljen poseban video u kojem su prikazani njegovi najveći podvizi u dresu “Giallorossa”. De Rossi, koji je 19 godina nosio dres Rome, a prošle godine i devet mjeseci vodio klub, jedva je suzdržavao suze.

“Ovo će uvijek biti tvoj dom, dobrodošao natrag”, oglasila se i tribina Curva Sud” velikim transparentom, dok se na tribini Tevere pojavila poruka: “Uvijek ćeš biti izvor ponosa za romanizam, dobrodošao kući, Daniele”.

De Rossi je preuzeo Genou početkom studenog nakon što je vodstvo kluba raskinulo ugovor s Patrickom Vieirom. Prema navodima talijanskih medija, De Rossi je potpisao ugovor do kraja sezone, uz klauzulu o automatskom produljenju ako Genoa izbori ostanak u elitnom rangu. Genoa se trenutačno nalazi na 17. mjestu, stepenicu iznad zone ispadanja.

Vodi Inter s 36 bodova, Milan ima 35, Napoli 34, a Roma se probila na četvrtu poziciju sa 33 boda. Juve je sada peti sa 32 boda.